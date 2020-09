강남구 역삼동 주민 코로나 19 가족 감염...오늘 4명 발생

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 2일 코로나19 신규 확진자 4명이 발생했다.

이로써 전날 오후에 추가된 3명을 포함, 누적 확진자는 199명으로 늘었다.

우선 전날 타 검사기관에서 확진 판정을 받아 강남구보건소로 이첩된 3명(수서·역삼·개포동)의 확진자 중 수서동 주민은 최근 집단감염이 발생한 타 지역 병원 종사자로 국립중앙의료원에서 검사를 받고 양성 판정을 받았다.

이날 강남구보건소에서 양성 판정을 받은 또 다른 역삼동 주민은 앞서 확진 판정을 받은 강남구민의 가족이었으며, 개포·압구정·세곡동 주민 3명은 각각 타 지역 검사기관에서 확진 받아 강남구보건소로 이첩됐다.

강남구는 해당 확진자 거주지 주변과 동선에 따라 방역소독을 했으며, 현재 정밀 역학조사를 진행 중이다.

아울러 수서동주민센터에서 공공근로사업에 참여했던 일원동 주민이 양성 판정을 받은 것과 관련, 주민센터 관계자 74명을 비롯해 해당 확진자가 사는 일원동 아파트 3개동 주민과 인근 복지관, 어린이집 종사자 등 검사대상자 705명 중 375명이 모두 음성 판정을 받았다.

