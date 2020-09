서울의대 교수들, 박근혜 정부 때 "공공의대 연간 7백 명씩 뽑자" 제안

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 의대 정원 확대 정책을 두고 의사들의 반발이 빗발치는 가운데, 박근혜 정부 당시 서울대 의대 교수들이 매년 7백 명 규모의 의대생 선발이 필요하다고 의견을 모은 것으로 드러났다.

2일 YTN은 과거 박근혜 정부 당시 의사들이 현 정부가 예고한 수준의 공공의료 확충에 동의했다고 보도했다.

민주당 강병원 의원실을 통해 입수한 '공공의료 인력 양성을 위한 기반 구축 방안 연구 보고서'에 따르면 2015년 박근혜 정부 때 서울대 의대 교수들이 대거 참여해 공공의료 인재 양성을 위해 의과대학을 설립해야 한다고 결론 내렸다.

이는 현 정부가 추진하는 공공의료 정책 내용과 비슷하다.

이들은 의료 취약 지역 등을 고려하면 2천 명이 넘는 의사가 더 필요하다며 부속병원이 딸린 의대 설립이 필요하다고 밝혔다.

인원은 2020년 백 명을 시작으로 2025년부터는 최대 7백 명까지 뽑아야 한다고 제안했다.

이들은 또 공공의료 인재 양성을 목표로 한 의대의 경우 졸업생은 반드시 공공의료 분야에 종사해야 한다며, 공익 복무 수행 의무화를 주장했다. 학자금 지원 대신 전공의 수련 기간을 포함해 10년 동안 지역 의료기관 등에서 근무해야 한다는 것이다.

박근혜 전 대통령의 복심이었던 당시 이정현 새누리당 의원은 이 같은 내용이 담긴 법안을 냈다.

국립 보건의료대학을 설치하고, 졸업 이후 10년간 공공보건의료기관에서 종사하는 것을 조건으로 학업 비용을 지원하는 내용이다.

예산 등의 문제로 결국 법안은 폐기됐지만 과거 박근혜 정부 당시 의사들이 현 정부가 예고한 수준의 공공의료 확충에 공감대를 이룬 것은 확인할 수 있는 대목이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr