[Today 증권사 리포트 총정리] 레이, 에코프로비엠 높은 목표가 제시

'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 01일 국내 15개의 증권사에서 35개의 종목에 대해 37건의 리포트를 발표했다. 특히 증권사들은 레이(228670)와 에코프로비엠(247540), 컴투스(078340) 등의 종목이 상승여력이 큰 종목으로 분석하고 있는 것으로 나타났다.

레이 레이 228670 | 코스닥 증권정보 현재가 46,500 전일대비 1,850 등락률 +4.14% 거래량 258,030 전일가 44,650 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 레이, '귀 편한 마스크' 기부…"경영이념 '행복한 동행' 외부로 확장"레이 '귀 편한 마스크' 출시…"덴탈 마스크 시장 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 152,600 전일대비 1,200 등락률 -0.78% 거래량 235,421 전일가 153,800 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수 강세…코스피 0.60% 상승 출발코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close , 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 126,500 전일대비 12,300 등락률 +10.77% 거래량 324,683 전일가 114,200 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 컴투스, 서머너즈워 활용 신작 성공 기대감에 '상승'컴투스, Z세대 콘텐츠 기업 '클레버이앤엠' 투자[달겜스] "진짜 물고기 생생함 위해 비늘 하나하나 손으로 그렸죠" close , 케이씨텍 케이씨텍 281820 | 코스피 증권정보 현재가 21,050 전일대비 250 등락률 -1.17% 거래량 119,361 전일가 21,300 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-3일케이씨텍, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 5.22% ↑“해빙모드” 불확실성 해소.. 최고 3배까지 안전하게 close , 종근당홀딩스 종근당홀딩스 001630 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 2,000 등락률 -1.63% 거래량 24,348 전일가 122,500 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 [특징주]종근당, 나파모스타트 임상 3상 진입 소식에 강세…"코로나19 치료제 가능성 ↑"마지막 입니다! ‘나파모스타트’ 최초로 용도 특허 추진 합니다!!삼성이 잘 나가는데는 이유가 있다! 그 이유 지금 공개 합니다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.