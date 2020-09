태풍의 간접영향권 들어선 ‘제주’·· 비상대응 체계 ‘가동’

내일 오전에는 제주 육상과 해상으로 태풍특보 확대

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도 재난안전대책본부는 1일 제9호 태풍 ‘마이삭’ 북상에 따른 피해를 최소화하기 위해 각 분야별로 태풍 비상대응 체계를 가동한다고 밝혔다.

태풍의 간접영향권에 들어선 제주는 1일 늦은 밤부터 제주도 남쪽 먼바다에 태풍특보가 발효되는 것을 시작으로 내일 오전에는 제주 육상과 해상으로 태풍특보가 확대된다.

도 재난안전대책본부는 태풍의 근접에 따라 △인명 피해 우려지역 95개소 △하천 범람 취약지역 5개소 △비닐하우스 △대형 공사장 70개소 등 강풍에 대비 결박 등의 안전조치와 해안로·포구·하천·계곡·저지대 위험지구 등을 대상으로 안전선 설치와 출입통제 등 사전점검을 완료했다.

또한, 13개 헙업기능 소관부서와 유관기관 간 협조체계를 구축해 △항공기 결항 체류객 관리 △해수욕장 및 주요 시설물 관리 △대중교통 운행 등 교통상황관리 △다중이용시설 코로나19 관련 방역수칙 준수 △산사태, 축대붕괴 등 붕괴 우려가 있는 취약지역 예찰 △하천, 저류조 및 배수로에 쌓인 잡석물 제거 등 각 분야별 위험요인에 신속히 대처할 방침이다.

1일 오후 15시 기준 제9호 태풍 ‘마이삭’은 일본 오키나와 서북서쪽 약 220km 부근 해상에서 시속 16km의 속도로 북북동진하고 있다. 중심기압은 935hPa, 강풍반경은 약 380km, 최대풍속은 시속 176km(초속 49m)의 ‘강한’ 강도로 발달한 상태이다.

태풍 이동경로와 가까운 제주도를 중심으로 100~300mm의 비가 오고, 제주산간을 중심으로 최대 400mm 이상의 매우 많은 비가 내릴 것으로 예상되고 있다.

이번 태풍은 매우 강한 바람과 많은 비, 높은 파도를 동반하고 있어 해안가 저지대 및 하천변 침수가 우려되는 상황이다.

1일 밤부터 바람이 점차 강해져 2일부터 3일 새벽 동안에 최대순간풍속 초속 30~50m의 매우 강한 바람이 불 것으로 예상된다.

도 재난안전대책본부는 태풍의 경로를 면밀히 주시하면서 CCTV통합관제센터를 통해 해안가·하천변·저지대 등 재해위험지역을 집중 모니터링하고 하천 범람, 침수, 강풍 피해 등 안전사고 예방에 최선을 다한다는 방침이다.

제주도는 1일 오전 9시를 기해 태풍 ‘마이삭’대비 비상대응 1단계를 발령했다.

제주=호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr