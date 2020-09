고흥군, 취약계층 가스시설 개선 추진

군비 1억 원 들여 영세가구 1084가구 및 경로당 151개소 가스시설 개선



LPG 고무호스를 금속 배관으로 교체 및 타이머콕 설치로 가스 안전사고 예방

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 서민층의 가스 안전사고 예방을 위해 ‘가스시설 개선 및 가스안전장치 지원사업을 9월부터 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 LPG 가스 고무호스를 금속 배관으로 교체하도록 의무화됐으나 비용에 대한 부담으로 시설개선에 어려움을 겪고 있는 국민기초생활수급자, 차상위계층, 소외계층 등과 노인들의 여가 대부분을 보내고 있는 경로당을 대상으로 시행한다.

군은 1억 원의 예산을 들여 가스 사고 위험에 노출된 저소득층 1084가구와 경로당 151개소에 대해 LPG 고무호스를 금속 배관으로 교체하고 타이머콕 등 안전장치 설치를 전액 무상 지원할 방침이다.

이를 위해 군은 지난 1월부터 4월 수요조사를 통해 대상자 선정과 함께 5월 한국가스안전공사 전남동부지사와 협약을 체결했으며 11월 사업 완료를 목표로 최근 가스안전공사와 시공업체 간 실무회의를 가졌다.

군 관계자는 ‘이번 가스시설 개선사업이 가스 사고 예방과 서민층의 생활안정에 기여할 것이며 앞으로도 군민 복지향상에 대한 시책을 적극 발굴 추진할 계획’이라고 말했다.

