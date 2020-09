고흥군, 보건복지부 지역자활센터 평가 ‘우수기관’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최근 보건복지부가 전국 249개 지역자활센터를 대상으로 실시한 2020년 지역자활센터 사업실적평가에서 고흥지역자활센터가 4년 연속 전국 상위 30% 이내의 우수기관으로 선정되는 성과를 거둔 것으로 나타났다.

1일 고흥군에 따르면 이번 지역자활센터 간이평가는 기관 규모에 따른 성과 편차를 고려한 사업실적 증감률 등 자활 정보 시스템 입력데이터를 기반으로 평가했다.

평가 항목은 자활참여자의 취·창업, 탈수급 등의 자활 성공률, 자활 사업단 수익·매출 성과, 지역유형별 특화사업 개발 등으로 구성됐다.

고흥군은 매년 수급자·차상위계층의 복지증진과 근로 능력이 있는 저소득층의 자활 의욕 고취 및 자립능력 향상을 지원하기 위해 자활사업단과 자활참여주민에 대한 교육, 자활사례관리상담 및 사업 컨설팅 지원, 자산형성 지원사업 등을 진행 중이다.

2018년에는 저소득 가구 자활 지원 등 10개 사업에 16억 원, 2019에는 11개 사업에 15억2천만 원을 지원했으며, 올해에는 8개 사업에 13억5천만 원을 투입, 지역 자활센터와 유기적인 협력관계를 구축해 근로 빈곤층에게 일자리를 제공하고 직업교육, 취업상담, 서비스 연계 등으로 자활을 돕는다.

특히, 참여자의 취·창업 및 탈수급을 위해 정기적으로 참여자 및 직원들에 대한 직무교육과 신규사업 발굴에 힘쓴 결과 상반기 자활 사업단 매출액이 5천7백만 원을 달성했고, 올해 9월에는 어구(통발)조립 사업단을 추가로 배출하는 성과를 거뒀다.

정희성 고흥지역 자활센터 센터장은 “참여 주민과 종사자의 노력과 고흥군의 적극적인 지원의 결과로 4년 연속 우수기관 선정이라는 기록적 성과 달성이 가능했다”며 “앞으로도 더욱 폭넓은 일자리를 창출해 참여주민이 자립의 희망을 지켜갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

군 관계자는 “복지와 고용을 연계해 근로 빈곤층의 탈빈곤을 지원하는 자활근로사업이 참여자로 하여금 지역사회 경제활동의 구성원으로 자리매김하는데 큰 축으로 기능하고 있다”며 “자활참여자들의 경제적 자립과 삶의 질 향상을 위해 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편, 기초 수급자 및 차상위 계층의 자활 촉진에 필요한 사업의 핵심 인프라 역할을 수행하기 위해 설립된 고흥지역 자활센터는 현재 7개(해초마을, 해피클린, 꿈터영농, 들꽃, 꿀단지, 통발어구, 게이트웨이)의 자활사업단과 2개(크린손길, 축복 택배)의 자활 기업을 통해 70여 명의 저소득층에게 일자리 제공 등 자립·자활을 지원하고 있다.

