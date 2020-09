액면분할 실시 하루 뒤 대규모 증자 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 전기차 업체 테슬라가 50억달러 규모의 신주발행을 예고했다. 하루전 5대1의 액면분할을 단행하며 주가가 껑충 뛰어오른 직후 나온 결정이다.

1일(현지시간) CNBC방송에 따르면 테슬라는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류를 통해 신주 발행 계획을 공개해다.

시장에서는 테슬라가 신주 발행을 통해 확보한 자금을 차량 라인업 확대, 독일 공장 설립, 텍사스 오스틴에 설립할 기가팩토리와 새로운 배터리 기술 개발 등에 필요한 재원으로 활용할 것으로 예상했다.

뉴욕타임스는 테슬라가 조달한 자금을 향후 예상되는 부채 증가문제를 해소하기 위해 사용할 것으로 전망했다.

대규모 신주 발행 소식에 전일 12.6%나 급등했던 테슬라 주가는 이날 뉴욕증시에서 3.2% 하락 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr