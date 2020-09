서욱 국방장관 후보 논문에 '5·16은 혁명' 기재…"실수, 주의하겠다"

박사학위 논문에 '5·16 혁명' 두 차례 등장

서욱 "표기상 실수…'쿠데타' 표현도 사용했다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 서욱 국방장관 후보자가 박사 논문에서 5·16 군사정변을 5·16 혁명이라는 표현을 사용한 것으로 확인됐다.

1일 서 후보자가 2015년 6월 발표한 '동맹 모델과 한국의 작전통제권 환수정택-노태우·노무현 정부의 비교' 박사학위 논문에 5·16 혁명이란 단어가 2차례 등장한다.

서 후보자는 논문 5쪽에서 먼저 "한국 군부가 '5·16 혁명'을 일으켰다"고 표기하고, 이어 7쪽에도 "박정희 정부 시기 '5·16 혁명'"이라고 기재하는 등 현행 역사 교과서가 군사 정변으로 규정한 5.16을 '혁명'이라고 명시했다.

논란이 커지자 서 후보자는 논문에 5·16을 혁명이라고 적은 건 '기재상의 실수'라고 해명했다.

그러면서 해당 논문 뒷부분에는 5·16을 '군사 쿠데타'라고 일곱 차례나 표기했다며 앞으로 용어 사용에 주의하겠다고 밝혔다.

특히 서 후보자는 "5·16은 엄연한 '군사 정변'으로, 이를 쿠데타라고 규정한 대법원 판결에 동의한다"고 강조했다.

5·16 군사정변에 대한 인식은 그동안 인사 청문 과정에서 여러 차례 주요 검증 대상었다.

2015년 이순진 합참의장 후보자 인사청문회에서도 "5·16은 혁명"이라고 주장한 논문이 문제가 된 바 있다. 당시 야당 청문위원이었던 문재인 대통령도 이를 강하게 비판했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr