"이 시국에" 청주서 200명 넘는 골프대회 강행…누리꾼 부글

회원 229명, 58개 팀 경연 벌여

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 사회적 거리두기가 강화된 가운데 한 단체가 참가자 200명이 넘는 골프 대회를 강행해 비난 여론이 들끓고 있다.

1일 청주지역 골프 동호인 등에 따르면 이날 청주의 한 골프장에서 국제라이온스클럽 356-D(충북)지구 총재배 골프 대회가 개최됐다.

이 대회에서 회원 229명, 58개 팀이 경연을 벌였다.

일부 참가자들은 마스크를 제대로 쓰지 않고 거리두기도 지키지 않는 모습이 포착됐다.

이들은 다닥다닥 붙어 마스크를 벗고 기념촬영을 하기도 했다.

이 일이 알려지자 누리꾼들은 "코로나19를 막으려 전 국민이 외출까지 자제하고 있는 마당에 200명이 넘는 대규모 행사를 강행한 이유를 모르겠다" "이런 이기적인 사람들 때문에 코로나가 퍼진다. 욕먹어도 싸다" 등의 반응을 보였다.

