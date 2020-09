[폴드2 언팩]톰브라운 입은 갤럭시Z폴드2…396만원

폴드2에 워치3·버즈 라이브까지

7일부터 한정수량 사전판매 시작

전용 잠금화면·사진필터도 제공

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자와 톰브라운의 두번째 협업 제품인 '갤럭시Z폴드2'가 출시된다. 품귀 현상에 웃돈까지 붙었던 전작 못지 않은 인기를 구가할 것으로 예상된다.

1일 삼성전자는 갤럭시Z플립에 이어 톰브라운과 협업한 '갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션'을 오는 7일부터 사전 판매한다고 밝혔다. 가격은 396만원이다.

갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션은 프리미엄 제품 답게 하드웨어와 소프트웨어 모두 디테일까지 톰브라운의 감성을 완벽하게 담았다.

톰브라운의 시그니처 회색 색상에 브랜드 고유의 빨간색, 흰색, 파란색 패턴을 섬유 소재를 살려 입체적으로 입혔다. 갤럭시 Z 폴드2 톰브라운 에디션에서는 새로운 전용 잠금화면과 사진 필터도 제공한다. 톰브라운의 세계를 디지털화했다.

톰브라운 에디션 패키지는 갤럭시워치3 41mm 모델과 갤럭시버즈 라이브가 포함된다. 톰브라운 디자인을 입힌 폰케이스와 워치 스트랩 등 액세서리가 포함돼있다.

삼성전자는 갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션 판매 관련 상세한 내용을 추후 공개할 예정이다.

