[폴드2 언팩]커진 화면, 앱·화면 이동 편리…가격 239만원

11~15일 사전예약·19일 정식 출시

커버 6.2인치·메인 7.6인치 베젤 얇아져

같은 앱 2개 동시에 띄워 작업 가능

커버 화면 뷰파인더, 듀얼 프리뷰 지원

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 세번째 폴더블 폰 '갤럭시Z폴드2'를 공개했다. 전작보다 커진 화면에서 화면 간 이동부터 앱 멀티 태스킹을 강화해 폴더블 폰의 혁신을 보여줬다.

1일 삼성전자는 '갤럭시Z폴드2 언팩 파트 2'를 온라인으로 열고 갤럭시Z폴드2를 공개했다. 가격은 239만8000원으로 전작과 동일하다. 오는 11일부터 15일까지 사전예약을 받고 18일 정식 출시된다. 갤럭시Z폴드2는 미스틱 블랙·브론즈 색상으로 출시된다. 4일부터 전국 삼성디지털플라자와 갤럭시스튜디오 5곳에서 체험할 수 있다.

베젤 줄이고 화면 커지고…원하는 각도 고정도 가능

갤럭시z폴드2의 특징은 전작보다 커버·메인화면 크기가 커졌다는 점이다. 커버화면은 6.2인치, 메인화면은 7.6인치다. 전면 카메라도 노치가 사라지고 펀치홀 방식으로 화면 상단에 배치됐다. 메인 디스플레이 주사율은 120Hz로 초당 120개 화면을 보여주며, 다이내믹 듀얼 스피커를 탑재해 역대 갤럭시 스마트기기 중 가장 강력한 사운드를 갖췄다. 배터리 용량은 4500mAh, 메모리는 256GB이며 램 용량은12GB다.

특히 커버화면이 커지면서 화면을 열지 않은 상태에서도 셀피를 찍거나 동영상 감상, 웹서핑이 가능하다. 화면이 커졌지만 베젤이 줄어들어 한손에 착 감기는 그립감을 선사한다. 갤럭시Z폴드2는 1200만 화소의 초광각·광각·망원 렌즈까지 트리플 카메라를 달았고, 커버 화면과 메인 화면 모두 1000만 화소 전면 카메라가 탑재돼있다.

내구성도 전작보다 크게 개선됐다. 갤럭시Z플립과 같은 UTG(울트라씬글라스)를 적용했고 힌지(경첩)는 본체와 매끄럽게 연결되고 보다 부드럽게 폰을 접었다 펼 수 있다. 원하는 각도로 고정할 수 있는 '플렉스모드'를 지원한다. 이물질로부터 화면을 잘 보호할 수 있도록 힌지와 본체 사이 공간을 Z플립보다 더 줄였다.

펼쳤다 접어도 같은 앱 보여주고…3개 창에 같은 앱 2개 동시 실행 가능

갤럭시Z폴드2는 원하는 각도로 세우는 것에서 나아가 펼쳤다 접었을 때도 보고있던 앱을 계속 쓸 수 있도록 앱 연속성을 강화했다. 플렉스모드를 활용하면 상단 화면으로 사진·영상을 찍으면서 하단 화면에서는 촬영한 사진이나 동영상을 5개까지 확인·비교할 수 있다.

원하는 각도로 세워놓고 촬영할 때 얼굴과 움직임을 인식해 촬영 범위를 조절해주는 '자동 프레이밍'도 지원한다. 다른 사람이 찍어주지 않아도 브이로그를 찍거나 춤추는 영상도 쉽게 제작할 수 있다. 2개의 디스플레이를 동시에 활용해서 찍히는 사람과 찍는 사람이 모두 미리보기를 할 수 있는 '듀얼 프리뷰' 기능도 유용하다. 폰을 펼친 상태에서 커버 화면을 뷰파인더 삼아 셀피 촬영도 가능하다.

7.6인치 대화면을 최대로 활용할 수 있게 멀티태스킹 경험도 한층 진화했다. 최대 3개의 앱을 동시에 실행하는 '멀티 액티브 윈도우' 기능을 이용하면 동일한 앱을 2개의 창에서 동시에 실행할 수 있다. 드래그와 드롭만으로 앱 간 텍스트나 이미지를 복사해서 붙이고 문서 자체를 옮기는 것도 가능하다. 내 파일에 있는 문서를 이메일에 바로 첨부할 수도 있다. 즐겨 쓰는 앱을 최대 3개까지 동시에 실행하는 '앱 페어'도 지원한다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "삼성은 독창성과 혁신성을 바탕으로 폴더블 카테고리만의 차별화된 경험을 제공해 왔다"며 "'갤럭시Z폴드2'는 다양한 사용자 피드백을 적극 반영해 하드웨어와 사용자 경험 모두 의미 있는 혁신을 이뤘고 구글·마이크로소프트와의 전략적인 협업까지 더해 모바일 경험의 가능성을 새롭게 정의하고 제시하는 제품"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr