"이재명 책임 없는 발언" 홍남기 지적에 與 의원들 '뭇매'

[아시아경제 임주형 기자] '긴급재난지원금을 30만원씩 100번 지급해도 선진국 평균 국가부채비율보다 낮다'는 취지로 언급한 이재명 경기도지사의 발언에 대해 "책임 없는 발언"이라고 꼬집은 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 여당 의원들로부터 비판을 받았다.

앞서 홍 부총리는 지난달 31일 국회에서 열린 예산결산특별위원회에서 임이자 미래통합당 의원이 "최근 이 지사가 30만원씩, 50만씩 (전 국민에게) 50번, 100번 줘도 재정 건전성을 우려할 필요 없다고 했다"며 "이 의견에 대해 어떻게 생각하느냐"고 묻자 "신문 보도상으로 들었는데 책임 없는 발언"이라고 답했다.

임 의원이 "아주 철없는 얘기죠?"라고 재차 묻자 홍 부총리는 "저도 그렇게 생각한다"며 "자칫 잘못하면 국민들에게 오해의 소지를 줄 수 있는 발언"이라고 답했다.

이같은 발언에 대해 이 지사는 "인터뷰 내용을 확인도 안 하고 비난하니 당황스럽다"고 맞받아쳤다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "사사건건 정부 정책 발목 잡고 문재인 정부 실패만 바라며 침소봉대 사실 왜곡을 일삼는 통합당이야 그렇다 쳐도, 정부 책임자인 홍 부총리께서 국정 동반자인 경기지사의 언론 인터뷰를 확인도 안 한 채 '철이 없다'는 주장에 동조하셨다"며 이같이 말했다.

앞서 이 지사는 지난달 28일 한 라디오 방송에 출연해 "재난지원금 30만원을 100번 지급해도 서구선진국 평균 국가부채 비율보다는 낮다"며 2차 재난지원금 지급이 필요하다고 강조한 바 있다.

이에 대해 이 지사는 "(제 발언은) 재정 건전성 때문에 2차 재난지원금을 지급 못 하는 것은 아니라며 지급 여력이 충분함을 강조한 것"이라며 "이 발언을 비틀어 제가 '재난지원금을 100번 지급하자'거나 '100번 지급해도 재정 건전성 괜찮다'고 말한 것으로 왜곡됐다"고 지적했다.

그러면서 "서구선진국도 코로나 위기 타개를 위해 10~30% 국가부채비율을 늘리며 과감한 확장재정정책을 펴고 있다"며 "국가부채비율이 불과 40%대인 우리나라가 전 국민 30만원씩 지급해도 겨우 0.8% 늘어나는 부채비율이 무서워 2차 재난지원금을 지급 못 한다는 주장은 이해가 안 된다"고 비판했다.

지난달까지 민주당 전략기획위원장을 지낸 진성준 의원도 1일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "홍 부총리는 언행에 신중하기 바란다"며 "나라 곳간을 책임지는 분이니 재난지원금 지급에 반대하는 소신이 있을 법도 하지만, 자신의 논거를 들어 입장을 밝힐 일이지 분별없는 비난에 동조할 일이 아니다"라고 지적했다.

이상민 민주당 의원도 같은 날 페이스북에 쓴 글에서 "홍 부총리야말로 참으로 무책임하다"며 "지금 우리에게 닥친 경제 환란을 해결할 총책임자 생각이라고 하기에는 고뇌나 긍휼 의지가 없다"고 비판했다.

그러면서 "지금 상황이 재난지원금 100번이라도 해야 할 정도로 급한 상황 아닌가"라며 "한가하게 국가부채 운운하는 홍 부총리야말로 무대책이고 무책임"이라고 덧붙였다.

