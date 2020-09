이재명표 '기본소득박람회' 10~11일 온라인으로 개최된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 기본소득과 지역화폐를 주제로 한 세계적 정책축제인 '2020 대한민국 기본소득박람회'가 오는 10~11일 이틀 간 온라인으로 개최된다.

기본소득은 사회 모든 구성원에게 아무 조건 없이 일정한 소득을 지급하는 정책이다. 4차 산업혁명시대에 따른 대규모 장기실업과 부의 과도한 집중을 해소하기 위한 대안으로 세계적 주목을 받고 있다.

특히 이재명 경기도지사가 우리나라도 기본소득을 도입할 때가 됐다고 밝히면서 '국민적 의제'(아젠다)로 떠올랐다.

경기도는 기본소득박람회에 대한 다양한 이벤트 등을 미리 둘러볼 수 있도록 기본소득박람회 홈페이지(basicincomefair.gg.go.kr) 안에 온라인 전시관을 1일 개관했다고 밝혔다.

온라인 전시관에 입장하려면 기본소득 박람회 공식 홈페이지의 '온라인 전시관' 메뉴에서 설치파일을 다운로드 후 실행하면 된다.

온라인 전시관은 ▲기본소득 아이디어의 시대적 흐름을 살펴볼 수 있는 '기본소득 역사관' ▲기본소득의 개념과 정책의 전반적인 내용에 관한 콘텐츠를 살펴볼 수 있는 '기본소득 주제관' ▲경기도뿐만 아니라 국내외 지역화폐 정책을 살펴볼 수 있는 '지역화폐관' ▲도민 참여형 공모전을 통해 콘텐츠가 구성된 '기본소득 영화 상영관' ▲기본소득 아이디어 '공모전시관' ▲캘리그라피 작품관 등 총 17개 전시관으로 구성된다.

관람객은 가상공간에 마련된 전시관을 직접 둘러보면서 영상과 패널, 카툰, 캐리커쳐 등 다양한 형태로 마련된 전시물을 관람 할 수 있다.

도는 참여형 프로그램으로 '가상 경기지역화폐 이벤트'와 '온라인 덕분에 챌린지'를 마련한다.

가상 경기지역화폐 이벤트는 온라인 박람회장에서 사용이 가능한 일종의 응모형 이벤트 프로그램이다. 온라인 전시장을 찾아 일정시간 이상 전시물을 관람한 모든 관람객에게 가상 경기지역화폐를 지급하고 '기본소득 퀴즈 풀기', '박람회 설문 참여' 등으로 추가 가상 경기지역화폐를 획득해 전시관 중앙에 마련된 광장에서 응모를 통해 소정의 경품을 받을 수 있게 된다.

온라인 덕분에 챌린지는 코로나19 조기 극복을 응원하는 메시지, 사진, 영상을 홈페이지에 응모하는 참여 프로그램이다. 우수작품 제안자에게는 문화상품권이 지급된다. 코로나19 극복에 도움을 준 고마운 분들에 대한 감사와 중앙정부와 지방정부가 추진한 정책에 대한 의견을 접수할 수 있다.

김재용 도 정책공약수석은 "정부ㆍ공공기관이 개최한 박람회 가운데 3D 체험형 온라인 전시관은 이번이 전국 최초"라며 "정책박람회가 '단방향성 정보전달형' 박람회가 되는 경우가 많은데, 2020 기본소득 박람회는 온라인 전시와 컨퍼런스를 통해 관람객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 박람회가 되도록 준비했다"고 설명했다.

2020 대한민국 기본소득 박람회는 기본소득 지방정부협의회 출범식과 16개국 27명의 국내ㆍ외 연사가 참여하는 '기본소득 국제컨퍼런스'등 풍성한 이벤트로 진행된다.

