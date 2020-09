[종합]홍남기 "이재명, 철없다" 발언에…與 인사들 "참으로 경솔해"

2차 긴급재난지원금 두고 이재명·홍남기 설전

진성준·이상민·최배근 등 與 인사들 이재명 옹호나서

[아시아경제 한승곤 기자, 김연주 인턴기자] 이재명 경기도지사의 2차 긴급재난지원금 전 국민지급 주장을 두고 홍남기 경제부총리가 "책임감이 없다"고 비판한 가운데 여당 인사들이 이재명 지사를 옹호하고 나섰다.

진성준 더불어민주당 의원은 1일 홍 부총리를 향해 "언행에 신중하시기를 바란다"고 일침을 가했다.

진 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "홍남기 경제부총리가 이재명 지사의 재난지원금 지급론에 대해 '책임 없는 발언', '철이 없다'는 미래통합당 임이자 의원의 질의에 맞장구를 쳤다"며 "참으로 경솔한 답변이 아닐 수 없다"고 지적했다.

앞서 이 지사는 지난달 28일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "(긴급재난지원금으로 전 국민에게 1인당) 30만원 정도 지급하는 걸 50번, 100번 해도 서구 선진국의 국가채무비율에 도달하지 않는다"고 말하며 전 국민 지급 필요성을 강조한 바 있다.

이후 임이자 미래통합당 의원은 지난달 31일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 이 지사의 발언을 언급하며 "50회면 750조원, 100회면 1500조원이다. 이렇게 줘도 상관없다는 이 지사 말에 대해 어떻게 생각하느냐"고 홍 부총리에게 질문했다.

이에 홍 부총리는 "그건 책임 없는 발언"이라고 했다. 이어 임 의원이 "아주 철없는 발언이죠?"라고 되묻자 홍 부총리는 "그렇게 생각한다. 국민에게 오해의 소지를 줄 수 있는 발언"이라고 답했다.

이상민 민주당 의원도 이날 오전 페이스북에 글을 올려 "홍 부총리야말로 참으로 무책임하다"며 "지금 우리에게 닥친 경제 환란을 해결할 총책임자 경제부총리의 생각이라고 하기에는 너무나 고뇌나 긍휼 의지가 없다"고 강하게 비판했다.

그러면서 "지금 상황이 재난지원금을 100번이라도 해야 할 정도로 화급한 상황 아니냐"며 "그 외에 뾰족한 정착이 있냐. 국가부채율 숫자만 부둥켜안고 있을 정도로 한가하지 않다"고 했다.

이어 "정말 화급한 상황에 한가하게 국가부채 운운하며 재난지원금에 완고한 홍 부총리야말로 무대책이고 무책임하다"고 덧붙였다.

더불어시민당 공동대표를 지낸 최배근 건국대 교수도 이 지사 발언을 두둔하며 홍 부총리를 강하게 비판했다.

최 교수는 같은 날 자신의 페이스북을 통해 "홍남기 부총리가 주술에 빠진 것 같다. 박근혜 정부 4기 수장의 커밍아웃이냐"며 "경제 이론적으로 이재명 지사의 발언에 문제는 없다"고 강조했다.

한편, 이 지사는 지난달 1일 홍 부총리를 향해 "철들도록 노력하겠다"며 불편한 심경을 내비쳤다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 '2차 재난 지원금 지급 여력 강조했더니 철없는 얘기?'라는 제목의 글을 올려 "100번을 지급해도 서구 선진국 국채비율(국가채무비율) 110%에 도달하지 못할 정도로 우리 재정 건전성이 좋으니, 한 번 추가 지급할 재정 여력은 충분함을 강조한 발언임을 정말로 이해 못 한 것이냐"고 꼬집었다.

그러면서 "사사건건 정부 정책 발목 잡고 문재인 정부 실패만 바라며 침소봉대 사실 왜곡 일삼는 통합당이야 그렇다 쳐도 정부 책임자인 홍 부총리가 국정 동반자인 경기도지사의 언론 인터뷰를 확인도 안 한 채 '철이 없다'는 통합당 주장에 동조하며 책임 없는 발언이라 비난한 건 당황스럽다"고 입장을 밝혔다.

이어 "경기도민의 위임을 받은 도정책임자로서 도민의 삶에 지대한 영향을 미치는 정부 정책에 의견 정도는 낼 수 있다고 생각한다"며 "존경하는 홍남기 부총리님께서 '철없는 얘기'라 꾸짖으시니 철이 들도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr