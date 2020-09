뷰티 크리에이터 아랑, 마몽드 콜라보 방송 진행…1시간만에 목표매출 달성

- 30일, 마몽드 30주년 기념 네이버 쇼핑 라이브 진행, 1만 5천명 시청자수 기록

- 레페리만의 ‘코어 매칭’ 마케팅 시스템과 ‘브랜드-크리에이터’간 ‘신뢰’ 성공 주 키워드

뷰티 인플루언서 비즈니스 그룹 ‘레페리’(대표 최인석)가 지난 달 30일 아모레퍼시픽 ‘마몽드’와 소속 뷰티 크리에이터 ‘아랑(Arang)’과 콜라보레이션 프로젝트로 진행한 마몽드 30주년 기념 네이버 쇼핑 라이브 방송에서 1시간만에 목표 매출을 초과 달성했다고 1일 밝혔다.

이번 프로젝트는 마몽드 30주년 기념 브랜드데이로 특별 진행된 마몽드의 첫 라이브 방송으로 “나의 삶은 나의 것, 대박 할인은 너의 것"이라는 슬로건과 함께 레트로 컨셉의 방송으로 진행됐다. 약 15만 구독자를 보유한 메이크업아티스트 출신 뷰티 크리에이터 아랑과 쇼호스트 ‘수정’이 진행자로 나서 마몽드의 베스트 셀러인 레드 에너지 리커버리 세럼부터 블루 캐모마일 수딩 리페어 크림, 로즈워터토너, 헤어팡팡까지 총 9종의 세트와 단일 제품을 판매했다.

오후 8시부터 한시간 동안 진행된 총 1만 5,000명의 높은 시청률과 함께 9만 개 이상의 ‘좋아요’와 ‘믿고 쓰는 아랑템’, ‘바로 구매각’ 등의 댓글이 이어지며 좋은 반응을 얻었다. 방송에 대한 뜨거운 반응만큼 매출도 폭발했다. 방송 한시간여 만에 목표 매출을 초과 달성하며 단기간 최고의 매출을 달성했다.

뷰티 크리에이터 아랑은 평소 유튜브, 인스타그램 등에 마몽드 제품에 대한 자발적 리뷰를 진행하며 뛰어난 성분과 제품력을 갖춘 제품으로 마몽드의 주요 제품들을 추천했다. 이에 브랜드측에서도 제품에 대한 높은 이해와 애정을 지닌 크리에이터와의 콜라보레이션 효과를 기대하며 마몽드의 첫 라이브 방송을 아랑과 함께 진행하게 됐다.

마몽드 관계자는 “방송 준비 단계에서부터 레페리와의 긴밀한 사전 협업으로 라이브 오픈과 동시에 많은 시청자수를 확보할 수 있어 성공적인 라이브 진행이 가능했다”고 전했다. 이에 더해, 레페리 브랜드 컨설팅팀 담당자는 이번 프로젝트의 주요 성공 요인으로 레페리만의 데이터에 기반한 ‘매칭 시스템’과 브랜드와 크리에이터간 ‘신뢰’를 꼽으며, “앞으로도 레페리만의 차별화된 마케팅 솔루션을 통해 브랜드와의 시너지를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 아랑은 메이크업아티스트 출신의 약 15만 구독자를 보유한 여성 뷰티 크리에이터로 이전 경력을 살려 전문적인 뷰티 콘텐츠를 발행하며 나날이 인기를 더하고 있다. 또, 유튜브 외에도 TV뷰티 프로그램과 인스타그램, 오픈 카톡방 등 다양한 소셜 채널을 통해 팬들과 소통하며 신뢰를 쌓아 두터운 팬덤을 형성하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr