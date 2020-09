[장마감 분석] 외국인·기관 순매매 비중 높은 종목

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

AI라씨로가 분석한 결과, 8월31일 기관은 한화솔루션우(009835)를 총 주식의 1.0%인 1만960주 순매수했고, 에이치엠씨제4호스팩(353070)을 총 주식의 0.9%인 3만8742주 순매수 한 것으로 나타났다. 외국인은 한솔로지스틱스(009180)를 총 주식의 1.8%인 50만1407주 순매수했고, 씨유메디칼(115480)을 총 주식의 2.6%인 61만3958주 순매수 한 것으로 분석됐다.

해당 정보는 현재 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분,해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 5,300 전일대비 70 등락률 -1.30% 거래량 1,913,428 전일가 5,370 2020.09.01 15:30 장마감 관련기사 이수페타시스, 주가 4725원 (-3.57%)… 게시판 '북적'이수페타시스, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 5.02% ↑이수페타시스, 대구에 '코로나19' 피해 지원 기부 close , 서울식품 서울식품 004410 | 코스피 증권정보 현재가 164 전일대비 14 등락률 -7.87% 거래량 66,667,117 전일가 178 2020.09.01 15:30 장마감 관련기사 서울식품, 커뮤니티 활발... 주가 16.77%.【증권가이슈】 월마다 두배씩 뛰는 '전기차 관련주'가 있다? 【전문가추천】 '반도체 관련주' 지금이 매수 적기다? close , 휴비스 휴비스 079980 | 코스피 증권정보 현재가 9,310 전일대비 100 등락률 -1.06% 거래량 940,515 전일가 9,410 2020.09.01 15:30 장마감 관련기사 [증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 위닉스, 안트로젠 외 6월 2일 코스피, 22.11p 오른 2087.19 마감(1.07%↑)“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 45,800 전일대비 650 등락률 -1.40% 거래량 109,388 전일가 46,450 2020.09.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일㈜두산, 신한금융지주에 네오플럭스 판다…매각 가격 730억원박정원 두산 회장, 올해 상반기 보수 8억7000만원 수령 close , 만도

