[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 8월30일부터 9월6일까지 수도권 2.5단계 사회적 거리 두기 방역 강화에 따라 음식점과 프렌차이즈형 카페 등 감염 위험도가 큰 업종에 대해 점검을 진행 중이다.

수도권 소재의 일반음식점·휴게음식점·제과점은 오후 9시부터 다음날 오전 5시까지 포장·배달만 허용되며, 영업 중 마스크 착용, 출입자 명부 관리, 시설 내 테이블 간 2m(최소 1m) 유지 등 핵심 방역수칙을 준수해야 한다.

