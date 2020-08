강남구 도곡동 가족 2명 코로나 확진...오늘 5명 발생

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 31일 코로나19 신규 확진자 5명이 발생했다.

이로써 강남구 확진자는 총 180명으로 늘었다.

우선 도곡동 주민은 타 지역 확진자와 접촉 후 전날부터 두통 증상을 보였는데 함께 사는 가족 1명과 함께 강남구보건소에서 검체검사를 받은 결과 이날 2명 모두 양성 판정을 받았다.

역삼동 주민은 인후통과 두통 증상으로, 대치동 주민은 기침 증상으로 강남구보건소에서 양성 판정을 받았는데, 각각 타 지역 확진자의 접촉자로 확인됐다.

청담동 주민은 미국에서 전날 입국 직후 강남구보건소에서 검체검사를 받은 결과 이날 양성 판정을 받았다.

강남구는 해당 확진자 거주지 주변과 동선에 따라 방역소독을 실시, 현재 정밀 역학조사를 진행 중이다.

한편 서울시로부터 성북구 사랑제일교회 방문자로 분류된 강남구민 106명 중 79명이 검체검사를 받아 30일 기준 9명이 양성, 70명이 음성 판정을 받았다.

또1명이 검사를 앞두고 있다. 강남구는 연락이 닿지 않는 8명에게 지속적으로 연락을 취하고 있다.

