도봉구, 구석구석 찾아가는 ‘온라인 복지박람회’ 개최

사회복지기관 등 복지영역별 복지사업 안내 영상물 홍보차량 통해 방송...사회복지에 대한 궁금증 사전 질문받아 사회복지Q&A 토크쇼 ‘복지잡담회’ 진행... ‘주민참여이벤트 N행시 릴레이’ 이벤트 및 사회복지 유공자 표창 진행

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 사회적 거리두기를 실천하며 주민들에게 지역 사회복지사업을 홍보하기 위해 ‘제3회 E-도봉복지박람회’를 온라인으로 개최한다.

그동안 도봉복지박람회는 매년 창동역 부근에서 주민이 참여하고 함께 만들어가는 오프라인 복지박람회로 진행해 왔다.

이번 행사는 ‘같이있어 가치있는’ 슬로건 아래 도봉구 주최, 도봉구사회복지협의회 주관으로 대면접촉을 최소화하며 8월 31일부터 9월 4일까지 온라인 복지박람회로 진행한다.

참여를 원하는 주민은 ‘도봉구사회복지협의회’ 홈페이지, 유튜브, 카카오채널 등을 통해 다양한 온라인박람회를 참여할 수 있다.

특히, 행사기간 동안 홍보차량이 사회복지기관 및 단체에서 복지영역별로 제작한 복지사업 안내 영상물을 홍보하며 마을 구석구석을 찾아간다.

홍보차량은 ▲8월31일 창1동~3동 ▲9월1일 창4~5동, 방학3동 ▲9월2일 쌍문1~3동 ▲9월3일 쌍문4동, 방학1~2동 ▲9월4일 도봉1~2동 등 구내 구석구석을 다니며, 코로나19 상황에서도 최선을 다하는 복지기관들의 노력과 활동들을 주민들에게 홍보할 예정이다.

이와 함께 복지기관을 이용하는 주민들에게 사회복지에 대한 궁금증을 사전 질문받아 사회복지Q&A 토크쇼의 형태인 ‘복지잡담회’도 진행한다. 진행자와 패널이 자연스럽게 이야기 나누는 영상은 ‘도봉구사회복지협의회’ 홈페이지, 페이스북 등을 통해 함께 공유한다.

또 ‘주민참여이벤트 N행시 릴레이’도 도봉구사회복지협의회 카카오채널에서 진행 중이다. 사회복지에 대한 생각을 주민들과 함께 공유하기 위해서다. ‘사회복지’, ‘도봉구’, ‘나눔’, ‘더큰도봉’의 제시어로 N행시를 작성하여 참여하는 주민에게는 후원물품(기프트박스)도 선착순으로 제공 된다.

지역복지기관 종사자는 “코로나19 상황에서도 비대면 온라인박람회를 개최하여 주민들과 소통할 수 있는 통로가 조금이라도 마련되어 기쁘다”며 참여 소감을 전했다.

한편, 제21회 사회복지의 날을 맞아 사회복지분야에 기여한 개인 및 단체에 대한 사회복지 유공자 표창도 9월 중 진행 될 예정이다. 단 코로나19 상황에 따라 일정은 변경될 수 있다.

이동진 도봉구청장은 “새로운 접근 방식으로 진행하는 도봉구의 다양한 복지 현장의 모습을 알리는 이번 온라인 박람회에 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

