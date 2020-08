김민웅 "조국백서 후원금 3억원 용처, 사업 끝나면 이미 공개하기로 돼 있다"

"후원도 안한 분들이 나서서 요구하는 것 어이 없어"

법률 대비비용 1억원 대해선 "법률자문 받은 결과"

[아시아경제 임주형 기자] 조국 전 법무부 장관 지지자들이 후원금을 받아 만든 '조국백서'(검찰개혁과 촛불 시민) 추진위원장인 김민웅 경희대 교수는 '조국백서' 발간을 위해 모금한 후원금 3억원의 용처를 투명하게 공개하라는 요구에 대해 "후원도 하지 않은 분들이 이렇게 나서서 얘기하는 건 어이가 없다"고 반박했다.

김 교수는 31일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "정확한 회계는 모든 사업이 종료되면 당연히 공개되는 것이다. 이미 공개하기로 돼 있다"며 이같이 말했다.

앞서 '조국백서'에 대항하는 이른바 '조국흑서'(한 번도 경험해 보지 못한 나라-민주주의는 어떻게 끝장나는가)를 집필한 진중권 전 동양대 교수, 서민 단국대 의대 교수 등은 조국백서 측을 겨냥해 '책 발간을 위해 모금한 후원금 3억원 지출 내역을 투명하게 공개해야 한다'는 취지로 주장한 바 있다.

이에 대해 김 교수는 "'조국흑서' 집필진 가운데선 조국백서 추진위원회를 향해 '착복', '떼어먹어도 되는 돈' 이런 주장을 했다"며 "조국백서 추진위원회를 사기꾼으로 몰거나 후원 시민들 명예를 중대하게 훼손한 것"이라고 비판했다.

그러면서 "사실적시 명예훼손에 해당하는 사건"이라며 "여기에 대해서는 추진위에서도 대처해야 되겠다, 이런 생각을 하고 있다"고 덧붙였다.

김 교수는 후원금 3억원 중 법률 대비비용인 1억원에 대해 "필자나 결과물이 법적 대상이 될 가능성이 높을 수 있다, 혹시 아무거나 트집 잡고 괴롭힐 수 있다는 법률자문을 받은 결과"라며 "우리는 정말 쓸 이유가 없게 되길 바랬다. 혹시 안 쓰게 되면 기부하는 것"이라고 설명했다.

또 김 교수는 이른바 '586세대'에 대해 한국 사회의 중추 역할을 한다며 옹호하기도 했다. 그는 "586(세대) 정치인이라고 해서 한꺼번에 하나의 덩어리로 얘기하는 것은 무리가 있다"며 "한 세대의 가치나 시대적 과제를 져버린 사람도 있겠지만, 그들 때문에 586세대 전체를 비하하거나 폄하하는 것은 곤란하다"고 말했다.

이어 "(586세대는) 치열하게 한국 민주주의를 외치고 기여한 바가 있다"며 "현재는 정치권의 연장선에서 활동하면서 민주주의를 위해 노력하는 사람들"이라고 강조했다.

그러면서 "586세대는 한국사회 중견의 허리"라며 "그 실상을 정확하게 전달한다면 (586세대에 대한 시선이) 달라지지 않을까 생각한다"라고 전했다.

