제주도·시청 공직자 전원 코로나19 ‘음성’

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도가 31일 도청 및 제주시청 소속 공직자 총 559명에 대한 코로나19 검사를 실시한 결과 모두 ‘음성’ 판정을 받았다.

이번 검사는 제주 40번 확진자인 화장품 방문판매업자 A씨가 제주도청과 시청 등 일부 민원부서를 방문한 사실이 확인면서 전격 실시됐다.

제주 방역당국은 제주도 소속 공직자 120명, 제주시 소속 공직자 439명 등 총 559명에 대한 코로나19 검사를 진행해 검체 채취 후 음성 판정 전까지 전원 자가격리 조치했다.

이와 함께 제주도는 행정시를 포함한 전 공무원에 대해 식사시간을 제외한 근무시간 마스크 착용 등의 내용을 담은 긴급 지침을 내렸다.

또 내달 1일부터 8일까지 도청 내 모든 청사는 공적업무 이외의 방문자 출입을 금지하고, 방역부서가 있는 2청사 3별관은 회의 참석자를 제외한 모든 민원인의 출입을 금지키로 했다.

