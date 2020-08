이재명 "북한강·임진강 남북이 공동 관리하자" 北측에 제안

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 북한강과 임진강을 남북이 공동 관리하자고 북측에 제안했다.

이 지사는 31일 연천군 망곡천 침수 피해지역과 군남홍수조절지 등 8월 집중호우 피해현장을 방문한 자리에서 "북한강물은 동해로 빠지고, 임진강물은 예성강으로 빠지는데 이 물을 그대로 흘려보내지 말고 관리하면 발전도 할 수 있고 부족한 용수 확보도 할 수 있다"고 강조했다.

그는 그러면서 "북한강과 임진강을 남북이 공동 관리한다면 우리에게도 이익이 크고 북한에도 이익이 큰 서로 상생하는 사업"이라며 "이 문제를 수자원공사의 협조를 얻어 남북공동협력사업으로 적극 추진했으면 한다"고 덧붙였다.

연천군 군남면과 왕징면에 위치한 군남홍수조절지는 경기북부 임진강 유역의 대규모 홍수피해에 대비하기 위해 2013년 준공된 국내 최초 홍수 조절 전용 댐이다.

앞서 북한은 이달 초 임진강 상류의 황강댐 수문을 통보 없이 개방해 임진강 유역에 홍수경보가 발령됐고, 연천과 파주 내 '저지대 위험지역' 주민이 대피하는 소동이 벌어졌다.

이 지사는 이런 대피상황을 보고 받고 "황강댐 방류 시 어떤 통로이든 (북한이)남측이나 경기도에 즉각 그 사실을 알려 달라"고 북측에 요청했다.

이 지사는 군남댐 방문에 앞서 지난 2~3일 내린 호우로 침수피해가 발생했던 망곡천을 둘러보며 피해 현황을 점검했다.

연천군 연천읍 차탄리, 현가리 일원 총 길이 3.11km의 망곡천은 제방이 범람하고 도로가 침수됐으며, 주택 22가구와 상가 11동이 침수돼 이재민 55명이 발생하고 4억7400만원의 재산피해를 냈다.

제방도로와 다리 등을 복구하고 용지보상 등을 시행할 계획이다. 복구비는 36억8400만원으로 추산됐다.

이 지사는 수해현장을 살펴본 뒤 "도에서 추가로 지원할 수 있는 방안을 검토해 보겠다"고 약속했다.

