9월 전국에서 4만 가구 분양 "작년의 세배"

수도권보다 지방에서 분양물량 더 많아

9월 전매제한 및 생애최초 청약자격 제도 변화

[아시아경제 임온유 기자] 분양 성수기인 9월 전국에서 4만 가구 이상이 분양된다. 8월 예정이던 전매제한 강화 시행이 늦춰지면서 수도권, 지방광역시 단지들이 분양을 서두르는 분위기다.

31일 직방에 따르면 9월 전국 50개 단지의 총 4만523가구 중 3만3680가구가 일반분양을 계획 중이다. 지난해 같은 기간 대비 총가구수는 2만7286가구(206% 증가), 일반분양은 2만5731가구(324% 증가)가 더 분양될 예정이다.

전국에서 공급되는 4만523가구 중 2만50가구가 수도권에서 분양을 준비 중이다. 경기도가 1만4161가구로 가장 많은 공급이 계획돼 있다. 지방에서는 2만473가구의 분양이 예정돼 있으며, 대구시가 5747가구로 가장 많은 공급이 이루어질 전망이다.

9월 중 수도권 과밀억제, 성장관리지역 및 지방광역시 도시지역의 전매제한 강화 개정안이 시행된다. 현재 비규제지역인 수도권 및 지방광역시 민간택지에서 공급되는 주택은 6개월의 전매제한 기간을 적용 받고 있지만, 전매제한 강화 개정안 시행 시 수도권 과밀억제권역, 성장관리권역과 지방광역시의 도시지역에 대해 소유권이전등기시까지 분양권 전매가 금지된다.

함영진 직방 빅데이터랩장은 "대구, 대전 등 전매제한 강화 적용 대상이 되는 지역에서 신규 분양을 준비하고 있는 단지들은 시행 전 서둘러 분양을 계획하고 있는 상황"이라면서 "9월초 지방광역시 도시지역에서의 분양물량이 집중될 것"이라고 예상했다. 다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 다시 확산되면서 분양일정의 변동이 생길 가능성이 높다.

한편 지난 7월에 조사(7월30일)한 8월 분양예정단지는 43개 단지, 총 3만3273가구, 일반분양 2만4480가구였다. 이를 재조사한 결과 실제 분양이 이루어진 단지는 29개 단지, 총 2만1374가구, 일반분양 1만5511가구였다. 총가구수는 예정 물량 대비 64% 이상 실제 분양으로 이어졌다.

서울에서는 2개 단지 699가구가 분양을 준비하고 있다.

◆서울 서초구 반포동 래미안원펜타스=신반포15차를 재건축하는 단지로 삼성물산이 시공한다. 서울시 서초구 반포동 12 일대에 위치하며, 총 641가구 중 267가구가 일반분양된다. 분양가상한제 적용 전 입주자모집공고 신청을 완료한 단지로 분양가 상한제가 적용되지 않는다.

경기도에서는 23개 단지 1만4161가구가 분양을 준비하고 있다. 이 중 3개 단지는 신혼희망타운으로 분양될 계획이다. 9월 중에 ‘주택공급에 관한 규칙’ 개정이 되면 생애최초로 주택을 구입하는 신혼부부의 경우 분양가 6억원 이상 신혼희망타운에 대해 소득기준이 도시근로자 월평균소득 120%(맞벌이 130%)이하에서 130%(맞벌이 140%)로 요건이 완화된다. 신혼부부들은 거주지역 및 소득기준 요건이 완화되는 만큼 청약신청대상이 되는지 잘 확인하고 청약접수에 나서야 한다.

◆경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2차=우리자산신탁이 시행하고, 동문건설이 시공하는 단지다. 경기도 평택시 칠원동 418-6 일대에 위치한다. 총 1134 가구가 일반분양된다.

◆경기 수원시 영통구 원천동 영흥공원푸르지오파크비엔=대우건설이 시공하는 이 단지는 경기도 수원시 영통구 원천동 309 일대에 위치한다. 총 1509가구 전부 일반분양된다.

◆경기 화성시 능동 화성능동B-1블록신혼희망타운=한국토지주택공사가 시행하는 이 단지는 경기도 화성시 능동 B-1블록 일대에 위치한다. 총 447가구 중 298가구가 일반분양된다.

지방은 대구시(5747가구), 경상북도(3613가구), 충청북도 (3380가구) 중심으로 비교적 많은 신규아파트가 공급될 예정이다.

◆대구 수성구 파동 수성더팰리스푸르지오더샵=파동강촌2지구 주택을 재건축하는 단지다. 대우건설과 포스코건설이 컨소시엄으로 시공한다. 대구시 수성구 파동 27-17 일대에 위치하며, 총 1299가구 중 1055가구가 일반분양된다.

