'슈퍼맨' 최진혁, 좀비 분장하고 윌벤져스에게 등장…반응은?

[아시아경제 김정호 기자] 윌벤져스가 좀비 분장을 한 최진혁을 보고 폭풍 오열해 궁금증을 자아냈다.

30일 오후 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈퍼맨')에서는 새 드라마 '좀비 탐정'에 출연하게 된 샘 해밍턴을 따라 KBS 드라마 센터로 간 윌벤져스 형제의 모습이 공개됐다.

윌벤져스는 평소 좀비를 좋아한다고 말한 바 있다. 이들은 어린이용 분장 물감으로 좀비 분장을 하는 등 즐거운 시간을 보냈다.

그러나 실제 좀비를 한 최진혁을 본 윌벤져스는 엄청 놀라기 시작, 폭풍 오열했다.

곧바로 최진혁은 윌벤져스에게 젤리를 건넸다. 최진혁은 "똥 모양이다"고 젤리 모양을 설명했다. 이를 들은 벤틀리는 "똥 맛이 없다"고 말해 주변에 웃음을 안겼다.

벤틀리는 최애 간식임에도 "똥 싫다"라며 거부했다. 그러면서 형이 먹는 다른 간식에 솔깃하는 모습을 보였다.

최진혁은 가까이 오라고 손짓했지만 벤틀리는 "얼굴 안 볼래"라고 말했다. 그러자 최진혁은 뒤돌아 앉아 팔로 얼굴을 가렸다.

곧이어 벤틀리는 최진혁의 수박 젤리에 관심을 보였다. 하지만 최진혁이 건네는 젤리에 "안 먹을래"라고 거부하다 이후 "배고파"라고 불쌍한 표정을 지어 주위를 폭소케했다.

한편, 슈퍼맨이 돌아왔다는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr