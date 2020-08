[아시아경제 이창환 기자] 아베 신조 일본 총리의 사의 표명에 따라 공석이 된 총리직에 스가 요시히데 관방장관이 출마 의사를 밝혔다고 일본 언론이 보도했다.

30일 현지 언론에 따르면 스가 장관이 사실상의 총리 선거인 자민당 총재 선거에 출마하겠다는 뜻을 니카이 도시히로 자민당 간사장에게 밝혔다.

스가 장관은 아베 총리의 후임자로 꼽히던 기시다 후미오 자민당 정조회장, 그리고 아베 총리와 맞서온 이시바 시게루 전 자민당 간사장 등과 함께 주요 후보군을 형성할 것이라고 현지에서 전망했다.

스가 장관은 최근까지 자신의 출마 가능성에 관해 "전혀 생각하지 않고 있다"고 거듭 부인했으나 불과 며칠 만에 입장을 바꾼 셈이다.

현재 일본 자민당 내에서는 이번 총재 선거를 당원을 빼고 소속 국회의원과 광역 단체 대표에만 선거권을 주는 '약식 선거'로 치르자는 주장이 나오는 것으로 알려졌다.

