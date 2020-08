바리톤 조규희·배우 서태화가 함께 꾸미는 모차르트 '겨울 나그네'

[아시아경제 박병희 기자] 롯데문화재단이 오는 9월2일 오전 11시30분 무관중 온라인 공연 지원 사업 '뮤직 킵스 고잉(Music Keeps Going'을 바리톤 조규희와 배우 서태화의 무대로 꾸민다.

Music Keeps Going은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 공연의 활성화를 도모하고, 연주자와 관객의 소통의 가교로서 음악으로 하나되는 장을 만들고자 롯데문화재단이 마련한 무대다.

바리톤 조규희와 배우 서태화는 독백 형식의 모놀로그를 삽입해 슈베르트의 대표적인 연가곡 '겨울 나그네'를 들려주는 특별한 콜라보 무대를 선보일 예정이다.

'겨울 나그네'는 총 24개의 노래로 이뤄진 연가곡이다. 슈베르트는 그의 나이 30세 때인 1827년 '겨울 나그네'를 작곡했다.

사랑에 실패한 청년이 추운 겨울 연인의 집 앞에서 이별을 고하고 추운 겨울 방랑의 길을 떠난다. 눈과 얼음으로 가득한 추운 들판을 헤매는 청년의 마음은 극한의 고통과 절망 속에서 허덕이고, 그런 그의 눈에 까마귀, 숙소, 환상, 도깨비불, 백발과 같은 죽음에 대한 환영이 마음 속에 드리운다.

조규희는 한국인으로서 최초로 '오사카 프란츠 슈베르트 국제콩쿠르'에서 우승했다. 그는 올해 초 배우의 독백과 함께 하는 새로운 형태의 예술가곡 음반을 발매하기도 했다. 관객들에게 좀더 친숙한 연극적 요소를 가미해 독일예술가곡은 어렵다는 한계를 극복하려는 노력의 일환으로 이번 공연 역시 같은 취지에서 마련됐다.

서태화는 2016년 롯데콘서트홀 '세종솔로이스츠 반 고흐 오마주' 공연에서 반 고흐의 동생 테오 역으로 분해 정제되면서도 호소력 있는 음성의 내레이션을 선보였다. 피아노 반주는 정호정이 맡는다.

롯데문화재단이 시행하는 'Music Keeps Going'을 통해 선정된 연주단체에 기본 대관료의 70%, 포스터, 배너 등 온라인 홍보물 무상 제작, 공연 영상 제공, 언론홍보 및 롯데콘서트홀 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통한 홍보 지원, 공연장 시설 및 각종 장비 지원과 공연 진행에 필요한 인력을 지원한다.

