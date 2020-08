제주 게스트하우스發 38번 확진자, 증상에도 무차별 활보

38번확진자 게스트하우스 불법파티 참석하고, 근무지 호텔 출근

29일 오후 7시 현재 파악된 방문지 21곳 방역 소독·15명 도내 격리 조치

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 지난 28일 확진 판정을 받은 도내 38번 코로나19 확진자 A씨에 대한 역학조사 결과를 29일 공개했다.

제주도에 따르면 A씨는 서귀포시 서호동 소재 ‘라마다앙코르 바이윈덤 서귀포 이스트호텔’ 수습생으로 22일부터 코로나19 증상을 보인 것으로 파악됐다.

방역 당국은 A씨가 “지난 22일 가래 증상, 23일 두통에 이어 25일 미열과 함께 인후통 증상이 나타났다”고 한 진술을 공개했다.

A씨는 20일부터 27일까지 제주도 내 서귀포시를 중심으로 21개소를 돌아다닌 것으로 파악돼, 코로나19의 유의미한 증상이 나타났음에도 무차별 활보로 n차 감염에 대한 우려를 낳았다.

감염증 방역지침에 의해 증상 발현일 2일 전부터 역학조사를 진행함에 따라 도 방역 당국은 20일부터 확진 판정일인 28일까지의 A씨 동선을 공개했다. A씨와 관련해 29일 오후 7시 현재 파악된 방문지는 총 21곳이며, 이중 신원이 파악돼 격리 조치된 접촉자는 15명이다.

A씨의 동선은 지난 19일부터 24일까지 정원책방 게스트하우스에서 머물렀던 것으로 확인됐으며 주말인 22일과 23일에는 제주 36번 확진자가 운영하는 루프탑정원 게스트하우스 내에서 진행되는 저녁 식사와 파티에 참석했다.

A씨는 24일부터 28일까지 ‘라마다 앙코르 바이윈덤 서귀포 이스트호텔’ 내 직원 숙소를 이용했다. 25일 호텔 근무를 시작해 27일까지 매일 근무한 것으로 확인됐다. 22일부터 목이 불편함을 느낀 A씨는 24일 오전 10시 24분~25분 남원약국을 방문해 약을 구입했다.

25일 오전 7시부터 오후 4시까지 ‘라마다 앙코르 바이윈덤 서귀포 이스트호텔’ 첫 근무를 시작했고, 퇴근 후인 오후 5시 29분~오후 7시에는 ‘카페 뜻밖의 발견’을 들린 후 직원 숙소로 귀가했다.

26일은 오전 7시부터 오후 4시까지 호텔 근무를 한 것으로 확인됐다. 27일 오전 11시 27~49분까지 ‘앙끄레국수’에서 식사한 뒤 오후 1시 10분~오후 2시 카페 ‘록기’에 머물렀고, 오후 4시부터 27일 오전 1시까지 호텔에서 근무했다. ‘라마다 앙코르 바이윈덤 서귀포 이스트호텔’ 현장 CCTV 확인결과 A씨의 접촉자는 동료 직원 2명 외에는 없었으며 근무 시간 동안 모두 마스크를 착용했다.

A씨는 루프탑정원 게스트하우스 방문 이력으로 28일 오후 3시경 서귀포의료원에서 검체를 채취한 뒤 직원 숙소에서 자가격리 중 오후 10시 30분경 도 보건환경연구원으로부터 확정 판정을 받았다.

제주도는 현장 역학조사 및 CCTV·카드사용 내역 분석 등을 통해 A씨의 추가 접촉자 여부와 상세 등을 조사하고 있다. A씨와 관련한 세부 동선과 접촉자 정보가 확인되는 대로 도 홈페이지·도 공식 SNS·재난 안전문자 등을 통해 추가로 공개하고, 방역 조치할 방침이다.

한편, 루프탑정원 게스트하우스와 관련해 29일 오후 7시 현재 제주지역에서는 3명(36·37·38번)이 양성 판정을 받았으며, 제주도에서 서울 강동구보건소로 관리·이관한 1명(강동구 139번)이 추가로 확인돼 총 4명의 코로나19 확진자가 발생했다.

제주도는 지난 28일부터 도내 전체 게스트하우스에서 10인 이상 파티를 하는 행위를 금지하는 집합금지 행정명령을 발동했으며, 40여 명이 참여하는 합동단속반을 구성해 중점 단속에 나서고 있다.

또한, 30일부터는 지난 15일부터 27일까지 루프탑정원 방문 이력이 있는 도민과 관광객을 대상으로 코로나19 증상 발현 여부와 관계없이 진단검사를 시행할 방침이다.

