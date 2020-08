'음악중심' 방탄소년단 '다이너마이트' 출연없이 1위...영국 차트 3위 진입

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 방탄소년단이 '다이너마이트(Dynamite)'1위를 차지했다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가', 있지의 '낫 샤이(Not Shy)', 방탄소년단의 '다이너마이트(Dynamite)'가 1위 후보에 올랐다. 최종투표 결과 방탄소년단이 1위를 차지했다. 이날 방송에 방탄소년단과 싹쓰리는 출연하지 않았고, 있지만 무대에 올랐다.

방탄소년단은 '다이너마이트'로 컴백과 동시에 한국 가수 최초로 글로벌 톱 50 정상에 올랐다. 이어 28일(현지시간) 영국 오피셜 차트에서 이번 주 오피셜 싱글 차트 톱 100에 3위로 첫 진입했다.

오피셜 차트는 이번 기록이 방탄소년단의 가장 높은 신규 진입 순위이자 자체 최고 성적인 동시에 첫 번째 톱 10이라고 밝혔다.

'다이너마이트'는 밝고 경쾌한 디스코 팝 장르의 곡이다. 방탄소년단은 코로나19로 모두가 힘든 시기에 활력이 되었으면 좋겠다고 밝힌바 있다.

그 외 효린, 에릭남, 온앤오프, 드림캐쳐, 에이티즈, 원어스, 체리블렛, ENOi, 동키즈, 온리원오브, 로켓펀치, MCND, 루시, 카드, 크래비티, 김연자, NTX 등이 출연했다.

MBC 음악 예능프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 3시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr