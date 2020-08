강소라, 오늘(29일) 연상 비연예인과 결혼…"신뢰·사랑 바탕으로 결혼 결실"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 강소라가 연상의 비연예인 연인과 오늘(29일) 결혼한다.

당초 이날 진행하기로 했던 예식은 신종코로나 바이러스 감염증(코로나19) 재확산 여파로 취소됐고, 당사자 및 직계가족만 모이는 간소한 자리로 대체될 예정이다.

강소라의 소속사 플럼에이엔씨 측은 지난 17일 "강소라가 연상의 비연예인과 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 결혼이라는 결실을 맺게 됐다"면서 "결혼식은 8월 29일 예정이었으나, 코로나19 상황이 다시금 악화됨에 따라 예식은 취소했다"고 알렸다.

이어 "당사자와 직계 가족만 함께하는 간소한 자리로 대체하게 됐다. 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족을 배려하여 기타 구체적인 사항은 비공개로 진행된다"고 밝혔다.

이후 강소라는 자필 편지를 통해 팬들에게 결혼 소식을 알렸다.

그는 "어느덧 제가 데뷔한 지 11년이 됐다"며 "저보다 더 기뻐해주시고 축하해주시는 여러분들을 통해 말로는 다 표현 못할 감사함을 느꼈다"고 전했다.

이어 "갑작스러운 소식에 많이 놀라셨을텐데, 앞으로의 인생을 함께하고 싶은 좋은 사람을 만나게 돼서 이렇게 글로 좋은 소식을 전해드리게 됐다"며 "저를 믿고 응원해주시는 여러분들께 행복한 결혼 생활과 앞으로도 배우로서 다양한 모습 보여드리며 보답할 수 있도록 열심히 노력할테니 앞으로도 지켜봐주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

한편, 강소라는 지난 2009년 영화 '4교시 추리영역'으로 데뷔했다. 이후에는 영화 '써니', '드림하이2', '미생' 등 다수의 작품에 출연해 대중에게 이름을 알렸다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr