[아시아경제 김봉주 인턴기자] 서울 강남구 역삼동 진선여자중학교 교사가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

강남구는 28일 "진선여자중학교 교사 1명이 확진 판정을 받았다"며 "진선여중을 30일까지 폐쇄 조치하고 관계자 전원을 대상으로 검체검사를 실시했다"고 밝혔다.

이어 "진선여중 3학년 학생 322명 전원과 교직원 74명 중 35명은 자가격리 조치했다"며 "확진자 거주지 주변과 동선에 따라 방역소독을 실시했고 정밀 역학조사를 진행하고 있다"고 말했다.

이날 강남구에서 4명의 코로나19 확진자가 발생해 관내 누적 확진자는 169명으로 증가했다.

