[아시아경제 이민지 기자] 서울대학교병원 교직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진된 것으로 뒤늦게 확인됐다.

28일 서울대병원 직원 1명은 지난 25일 코로나19 양성 판정을 받은 것으로 알려졌다. 이 직원은 열이 나는 등 코로나19 의심 증상으로 서울대병원 선별진료소를 방문해 검사를 받고 확진됐다. 서울대병원에서 코로나19 환자가 나온 것은 이번이 처음이다.

이후 방역당국에서 역학조사를 벌인 결과, 해당 직원이 모든 공간에서 마스크를 착용하는 등 방역수칙을 지켜 폐쇄조치는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

확진자와 접촉한 교수 1명은 코로나19 검사에서 '음성'으로 확인됐다. 현재 음성 판정에도 불구하고 자가격리 중이다.

