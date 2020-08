경제적 처지 비관…일가족 살해한 가장, 징역 12년

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 아내와 함께 어머니, 아들 등 일가족 2명을 살해한 뒤 아내의 극단적 선택을 방조한 40대 남성에게 징역 12년이 선고됐다.

28일 대구지법에 따르면, 제11형사부(부장판사 김상윤)는 경제적 어려움을 비관해 어머니와 아들을 살해하고 아내의 극단적 선택을 방조한 혐의(존속살해 등)로 구속기소 된 A(45)씨에게 징역 12년을 선고했다.

지난 4월4일께 기소된 A씨는 부동산 업체를 운영하다 30억여원의 빚을 지게 된 아내가 채권자들이 집에 찾아와 독촉한다는 이유로 수차례 극단적 선택을 시도하자 이 같은 범행을 결심한 것으로 조사됐다.

재판부는 "사람의 생명은 어느 누구도 침해할 수 없는 가장 존귀하고 절대적인 가치로 이를 침해하는 행위는 어떠한 이유로도 정당화되거나 용납될 수 없다"고 말했다.

이어 "범행을 인정하고 잘못을 깊이 뉘우치고 있는 점, 가족 모두를 잃고 혼자 살아남아 평생 죄책감과 회한 속에서 살아가게 될 것으로 보이는 점 등을 종합했다"면서 양형 이유를 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr