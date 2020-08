메르켈, "코로나19 상황, 앞으로 몇달간 더 어려워질 것"

[아시아경제 이현우 기자] 앙겔라 메르켈 독일 총리는 재확산중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련해 상황이 앞으로 몇달 간 더 어렵게 될 것이라며 방역 대책에 협조를 구했다.

AP통신 등 외신에 따르면 28일(현지시간) 메르켈 총리는 이날 베를린에서 열린 연례 기자회견 자리에서 "백신이 개발되기 전까지는 코로나19 이전의 일상생활로 돌아가기 어렵다"며 "앞으로 몇달 동안 상황이 더 어려워질 것"이라 말했다. 이날 독일 보건당국은 전날 일일확진자가 1571명을 기록했다고 밝혔다. 앞서 독일은 휴가철을 맞아 신규확진자가 급증해 지난 21일 하루동안 2034명까지 늘어났으나, 최근 1500명대 수준을 보이고 있다. 그는 "독일 시민이 보여준 책임감과 인류애, 선진 의료체계 덕분에 다른 나라보다 코로나19 확산에 더 잘 대응하고 있다"고 강조했다.

이어 "우리 아이들은 팬데믹(세계적 대유행)의 패배자가 되선 안된다"라며 "학교는 누구도 뒤처지게 남길 수 없다"고 발언하며 최근 연방정부와 연방주들이 디지털수업을 위한 장비 도입 확대에 합의한 점을 강조했다. 독일은 지난 3월 코로나19 대유행으로 봉쇄조치를 내리고 두달 가량 학교를 폐쇄했으나 상황이 호전되자 한달여 간 부분 등교를 실시했다가 여름방학 이후 정상 수업을 진행 중이다.

특히 메르켈 총리는 비좁은 거처에서 지내는 가정이나 구직자, 소상공인, 예술가 등 어려움을 겪은 이들에게 특별한 관심을 기울여야 한다고 밝혔다. 독일은 코로나19 확산 사태 이후 소상공인과 예술인 등을 상대로 1인당 최소 5000유로(약 700만원) 이상의 지원금을 주는 선별적인 지원정책을 펴왔다.

