경북도, 영덕서 '동해안권 수산 활성화' 국제심포지엄

수산물 가공·유통 시스템 선진화 및 어촌관광 활성화 방안 모색

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도와 영덕군은 28일 영덕 로하스수산식품지원센터에서 하대성 경북도 경제부지사, 이희진 영덕군수를 비롯해 지역 수산인들이 참석한 가운데 '제8회 경북 해양수산 활성화 국제심포지엄'을 개최했다.

이번 심포지엄에서는 경상대 김진수 교수가 '경북 수산식품산업의 현황 및 나아가야할 방향', 한국식품연구원 김병목 책임연구원이 '환동해 수산식품산업 경쟁력강화 및 발전방안'으로 주제발표를 했다.

이어 한국어촌어항공단 최효정 팀장은 '어촌관광 트렌드', 한국해양수산개발원 류정곤 연구위원이 '경북 동해안 어촌관광 활성화 방안'에 대해 다양한 의견을 제시했다. 계명대 오익근 교수는 '해외 어촌 관광 사례'를 발표했다.

패널토론에서는 한국해양수산개발원 김대영 본부장이 좌장을 맡은 가운데 김진규 경북도 해양수산과장, 이석희 한국수산자원공단 동해본부장, 김경호 세웅수산 대표, 김태훈 한국수산경영인 경북도연합회장이 다양한 의견을 개진했다. .

하대성 경북도 경제부지사는 "코로나19 확산으로 동해안권 경제에도 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 안다"면서 "경북도는 이번 심포지엄을 통해 도출된 해양수산 분야 활성화 방안을 도정시책으로 적극 추진해 나가겠다"고 다짐했다.

한편, 이번 심포지엄은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 상황 속에서 참여 인원을 최소화한 가운데 유튜브를 통해 온·오프라인으로 진행됐다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr