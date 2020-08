평행선 달리는 醫·政…의협 "다음달 7일 무기한 총파업"(종합)

정부 의료진 고발에 의협 '무기한 총파업' 초강수

[아시아경제 서소정 기자, 최대열 기자] 의대정원 확대·공공의대 설립 등 주요 의료정책을 둘러싼 정부와 의료계의 대립이 극으로 치닫고 있다. 정부가 28일 업무개시명령에 불응한 의사 10명을 고발하는 엄정 대응에 나서자 대한의사협회(의협)는 다음달 7일부터 '무기한 총파업'이라는 초강수 카드를 꺼내들었다.

최대집 의협 회장은 28일 용산 임시 의협회관에서 열린 기자회견을 통해 이날 범의료계 4대악 저지투쟁 특별위원회(범투위) 회의 결과 이같이 결정했다고 밝혔다.

◆최대집 회장 "공권력의 폭거" 항의= 최 회장은 "보건복지부의 전공의 10인에 대해 업무개시명령 미이행에 따른 경찰고발조치와 최근 공정거래위원회 고발은 부당한 공권력의 폭거"라며 "의협은 전문변호인단을 조속히 구성해 철저히 대응할 것"이라고 말했다.

이어 "고발 조치만으로 이미 회원의 피해가 발생했고, 다음달 1일 의사 국시 실기가 예정돼 있는 만큼 곧 의대생의 피해도 발생하기 때문에 가용한 모든 방법으로 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

정부의 조속한 태도변화를 촉구한 최 회장은 "요구가 수용되지 않을 때에는 다음달 7일부로 제3차 전국의사 총파업을 무기한 일정으로 돌입한다"면서 "정부의 부당한 압박에 의해 의료계가 혼란과 분열하지 않도록 의협은 강력한 투쟁 의지를 지속적으로 공표하며 회원 보호에 나설 것"이라고 강조했다.

의대정원 확대·공공의대 설립 등 정부정책에 반대해 지난 26일부터 파업에 돌입한 의협이 파업 마지막날인 이날 제3차 의사총파업을 예고하면서 의료계와 정부의 대립은 극으로 치닫고 있다. 이날까지 사흘간 이어진 의사 총파업에 이어 다음달 무기한 총파업이 이어지면 의료공백 우려는 더 커질 전망이다.

◆복지부 28일 오후 의료계에 간담회 요청했으나 무산= 아시아경제 취재 결과 전공의 휴진ㆍ의사 파업 등 의료계 집단행동이 이어지자 정부는 최근 상황을 해결하기 위해 28일 오후 범의료계 간담회를 요청했으나 무산된 것으로 확인됐다. 박능후 복지부 장관은 이날 의사단체 집단휴진 상황을 해결하기 위해 범의료계 간담회를 하자고 의료계에 요청했다. 박 장관을 비롯한 복지부 관리는 그간 갈등국면에서도 물밑 대화를 꾸준히 시도하는 등 협의 가능성을 타진해왔다. 전일 박 장관이 주요 국립대ㆍ사립대병원장과 만난 것도 같은 맥락이다.

박 장관은 이날 중앙재난안전대책본부 브리핑에서도 "논란이 되는 정책은 중단하고 위기해결 이후 진정성 있는 논의를 통해 해결방안을 모색하겠다"며 "의사단체가 대승적으로 협력해줄 것을 요청한다"고 말했다.

이날 간담회 요청도 이러한 배경에서 추진됐다. 그러나 의료계에서 내부 사정 등을 들어 간담회 요청을 묵살, 성사되지 않은 것으로 전해졌다. 이날 정부가 업무개시명령을 전국 단위로 확대하는 한편 형사고발에 나서는 등 강경대응에 나서자 대한전공의협의회를 중심으로 젊은 의사들의 반발이 더욱 거세졌기 때문이다. 복지부 관계자는 "정부는 의료계에 간담회를 제안했으나 의료계 내부의 이견이 있어 잘 안된 것으로 알고 있다"고 전했다.

다만 의협 측은 향후 정부와의 대화 창구는 지속적으로 열어두겠다는 입장이다. 최 회장은 "제3차 총파업 이전에 정부의 제안이 오면 진정성 있게 협상하겠다"며 "범투위 내에서도 적극적으로 의견을 수렴할 것"이라고 말했다. 정부와의 협의체를 구성할 때 의료인이 아닌 비전문가를 포함해 원점에서 논의해야 하는 방안에 대한 질의에는 "바람직하지 않다"고 답했다.

최 회장은 "보건의료에 대한 전문성이 취약한 단체가 논의에 참여해서 불합리하게 진행되는 걸 경험했다"며 "의료정책을 논하는 협의체에 비전문가가 참여하는 건 반대한다"고 말했다.

한편 복지부에 따르면 전국의 전공의 수련기관 200곳 가운데 144곳의 근무 현황을 점검한 결과 이날 기준으로 8700명 가운데 6593명이 근무하지 않아 휴진율이 75.8%에 이르는 것으로 집계됐다. 전임의의 경우 전체 2264명 가운데 813명이 근무하지 않아 휴진율이 35.9%에 달했다. 반면 전국의 의원급 의료기관 3만2787곳 중 휴진한 곳은 2141곳으로, 휴진율은 6.5%에 그쳤다.

