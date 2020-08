이재명 "사랑제일교회·광화문 집회 참석자 30일까지 검사받아라"… '최후통첩'

경기도, 사랑제일교회·광화문 집회 관련 미검사자 700명 넘어

[아시아경제 이민지 기자] 이재명 경기도지사가 28일 서울 사랑제일교회와 광화문 집회 참석자를 상대로 이달 30일까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단 검사를 받으라고 최후통첩을 날렸다.

이 지사는 이날 페이스북에 올린 '마지막 경고'라는 글에서 "사랑제일교회 및 광화문 집회로 인해 감염이 확산되고, 특히 치명률 높은 고령 확진 비율이 높아 중환자실과 음압병실 부족으로 의료체제가 위협받고 있다"며 이같이 밝혔다.

경기도는 지난 19일 이달 7∼19일 사랑제일교회 관련 모임과 8일·15일 광화문 일대 집회 참석자를 대상으로 30일까지 코로나19 진단검사를 받도록 행정명령을 내렸다.

이 지사는 "당시 모임의 특성과 검사대상 인원, 검사 역량 등을 고려해 검사 기간을 길게 잡았다"며 "추후 얼마든지 모임 및 집회 참석자 여부 확인이 가능할 뿐 아니라 본인이 감염자인 경우 과거 이력 역학조사로 반드시 드러난다"고 강조했다.

이날 0시 기준, 사랑제일교회 관련 도내 확진자는 총 290명이다. 검사 대상 1350명 중 1245명이 검사를 받았지만 98명은 연락 두절, 검사 거부 등 이유로 검사가 이뤄지지 않았다.

광화문 집회 관련 확진자는 총 61명이나 아직 연락이 끊기거나 검사를 거부하는 이들을 포함, 미검사 자는 610명에 달한다.

