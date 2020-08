식용 아르간오일 FCV 공법 적용한 유기농 '오지아이 아르간오일' 출시 이벤트

최근 식용 아르간오일에 대한 인기가 높아지면서 새로운 제품 출시도 이어지고 있다. 그중 하나로 (주)오지아이 생활건강에서 선보인 '오지아이 아르간오일'이 주목받고 있다.

오지아이 아르간오일이 주목받고 있는 이유는 FCV 공법을 통해 생산된 제품이기 때문이다.

FCV 공법은 아르간오일 제품 생산에 주요 포인트가 되는 공정을 표현한 단어로써, 먼저 F는 프랑스 유기농(France Organic)을 의미한다. 프랑스에서 유기농 인증을 받은 아르간오일로 만든 제품이라는 뜻이며, 프랑스에서 유기농 인증은 우리나라에서도 유기농으로 인정받는다. 특히 오일 생산을 맡고 있는 프랑스의 올베아(OLVEA)는 91년의 역사를 자랑하는 세계적인 오일 생산 업체로, 전 세계 90여 개 국에 수출하는 회사로 알려져있다.

C는 냉압착&필터링(Cold Press&Filtering)을 의미하는데, 아르간오일이 가지고 있는 영양분 손실을 최대한 줄이기 위해 고온이 아닌 낮은 온도에서 압착하여 오일을 생산하며, 불순물 제거를 위해 미세 필터링 공법도 사용하였다.

V는 식물성 연질캡슐(Vegetable Soft Capsule)을 의미하는 글자로, 일반적으로 많이 사용되는 동물성 캡슐보다 안정성 측면에서 더 낫다고 평가받는 식물성 연질캡슐로 아르간오일 제품을 만들었음을 알 수 있다.

이와 같은 FCV 공법을 이용함으로써 오지아이 아르간오일은 보다 안전하게 이용할 수 있게 한다는 장점이 있다.

(주)오지아이 생활건강 측은 "아르간오일을 제대로 섭취할 수 있게 하기 위해 노력한 결과, 오지아이 아르간오일 제품을 선보이게 되었다."라며, "아르간오일에 관심을 가지고 계신 많은 소비자들께서 이번 제품 출시 이벤트를 이용하여 저희 오지아이 아르간오일을 부담 없이 구매하시길 바란다."고 덧붙였다. 이번 제품 신규 출시 할인 이벤트는 오지아이 공식 홈페이지 및 공식 스마트스토어를 통해 만나볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr