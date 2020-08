오송역 한걸음, ‘KTX오송역 대광로제비앙’ 28일(금) 온라인 청약…실시간 검색어 등장하며 관심 폭주

- ‘서울까지 30분’ 역세권 수혜지로 기대감… 전용 59㎡ 단일면적 1516가구 공급

프리미엄 임대아파트 ‘KTX오송역 대광로제비앙’이 28일(금)부터 31일(월) 4일간 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 온라인 청약을 진행하며 본격적인 분양 일정에 나선 가운데, 28일(금) 오후 1시 기준 포털사이트 급상승 검색어에 오르며 수요자들의 뜨거운 관심이 이어지고 있다.

충북 청주시 오송바이오폴리스지구 B01블록에 위치한 이 단지는 총 1516가구 규모다. 지하 2층~지상 최고 25층이며 아파트 18개동 모두 전용면적 59㎡로 구성돼 있다. 타입별로 59㎡A 1220가구, 59㎡B 147가구, 59㎡C 149가구 등이다.

또한, 8년간 거주 후 분양전환이 가능한 민간임대 물량으로 청약통장 유무·주택 소유 여부·소득 수준 등 제한 없이 19세 이상이면 청약 가능하다. 당첨자는 저비용으로 실 거주 뒤에 분양을 결정할 수 있고 분양 전까지 주택 수 산정에 포함되지 않아 취득세와 재산세가 과세되지 않는다.

328만여㎡ 부지에 첨단과학단지 조성을 목적으로 개발되는 오송바이오폴리스지구는 세종시를 비롯한 오송생명과학단지, 오창 제2산업단지, 충주산업단지 등과의 연계를 통해 국내 생명과학 산업의 메카로 발전할 가능성이 높다. 이곳과 맞닿아 있는 오송역은 KTX·SRT 노선이 지나며 수도권과 세종시를 잇는 교통 거점으로 알려져 있다.

‘KTX오송역 대광로제비앙’은 오송역을 도보로 이용할 수 있다는 점이 큰 장점이다. KTX·SRT 이용 시 서울역·광주 송정역·동대구역·부산역 등 전국 주요 도시로 이동 가능하다. 또 오송~세종 간선급행버스(BRT), 서울~세종 고속도로, 평택 ~오송 간 고속철도 복선화, 오송 연결선, 충북선 고속화 사업 등 사업도 예정돼 있어 기대감을 높이고 있다.

‘KTX오송역 대광로제비앙’ 관계자는 “천정부지로 치솟는 집값으로 고민이 큰 상황에서, 프리미엄 민간임대 아파트 ‘KTX오송역 대광로제비앙’은 역세권, 신축 프리미엄까지 모두 누릴 수 있는 새로운 대안으로 떠오르고 있다”며 “오송역과 함께 상업·업무·유통·주거시설이 어우러진 역세권 복합개발 프리미엄과 굵직한 개발호재를 품고 있는 단지로 뜨거운 반응이 이어지고 있다”고 말했다.

‘KTX오송역 대광로제비앙’ 사이버 모델하우스는 홈페이지를 통해 유닛별 영상과 가상현실(VR) 콘텐츠, 입지, 단지 배치, 특장점, 특화 설계, 마감재 등의 상세 정보를 확인할 수 있다. 온라인 청약과 관련한 자세한 내용은 전화 상담, 홈페이지 방문을 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr