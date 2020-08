코스터, 국내외 유명작가 예술작품 갤러리 기업들에 ‘안심페이 간편결제’ 적용

㈜코스터(대표 장인석)는 국내외 미술품과 예술품 렌탈을 전문으로 하는 갤러리 기업 10여 곳과 ‘안심페이 간편결제서비스’를 적용하는데 협의를 마쳤다고 밝혔다.

코스터에 따르면 ‘안심페이 간편결제서비스’를 적용하는 갤러리 기업들은 국내외 유명작가의 예술성 있는 그림을 저렴한 비용으로 대여 및 구매를 하여 문화적인 실내분위기 연출효과를 가져오며, 고객들에게는 보는 즐거움과 고급스러운 분위기를 제공할 예정이다. 또한 고객증가 및 더 나은 매출로 연결되는 문화경영 서비스를 통해 미술품 및 예술품들은 병원 VIP병동, 수입차 전시장 및 서비스센터 등 다양한 장소와 공간에 렌탈서비스 기회를 제공할 방침이다.

토종 핀테크 기업 (주)코스터에서 선보인 안심페이 간편결제서비스는 기존 CAT 단말기에 Swipe, IC카드 삽입 리딩한계를 극복한 스마트폰의 NFC 및 IC(RF)카드 기반 대면 및 비대면 결제서비스를 제공하고 있다.

(주)코스터 안심페이 간편결제서비스는 초기 비용이 들지 않는 매력과 함께 과학기술정보통신부 장관상, 중소벤처기업부장관상 등을 수상하며 호평을 받고 있다.

(주)코스터 장인석 대표는 “앞으로도 전국에 다양한 가맹점주님들에게 초기비용이 들지 않는 안심페이 간편결제서비스를 공급하는데 더욱 최선을 다하겠다.”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr