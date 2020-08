메타넷엠플랫폼, 컨택센터 전문 ‘Meta Covid19 Package’ 9월 출시

메타넷엠플랫폼이 ‘Meta Covid19 Package’를 9월 출시 예정이라고 28일 밝혔다. 해당 패키지는 코로나19에도 안전하게 컨택센터를 운영할 수 있는 언택트(비대면, untact) 운영을 지향하는 기업별 상황에 맞춘 컨택센터 운영모델 총 4가지로 구성되어 있다.

출시되는 운영모델은 A형부터 D형까지 나뉘어진다. A형은 100% 재택근무를 희망하는 고객에게 최적화된 모델이다. B형은 재택과 현장근무를 일정 비율로 하이브리드 방식을 취해 서비스를 원하는 고객, C형은 필요시에만 한시적으로 재택근무를 원하는 고객, D형은 현장근무(온사이트)로만 안전성 있게 운영하고 싶은 고객에게 각각 적합하다.

‘Meta Covid19 Package’는 일반 재난 시 시행되는 업무지속계획(BCP)과는 다른 코로나19에 특화된 전용 BCP 방법론이 적용됐다. 뿐만 아니라, 상담사가 손쉽게 적용할 수 있는 디지털 재택 패키지 형태로 개발되었으며, 센터 및 근무인력을 지원하는 백앤드(Backend) 서비스도 4가지 운영모델별로 별도 구분되어 있다는 점이 최대 장점이다.

박상진 메타넷엠플랫폼 대표이사는 “최근 성과 관리도 현장근무와 재택근무가 차별화된 방식이 요구되는 등 비대면 운영에 적합한 백앤드 지원 서비스가 필요하다”며 “Meta Covid19 Package는 IT, 교육, 인사, 채용 등 현장 경험을 가진 전문가 집단이 개발한 백앤드 지원 서비스 체계를 갖추고 있고, 코로나19 대응을 위한 상황별 시나리오에 기반한 ‘챗봇(MetaChat)’ 등의 디지털솔루션 서비스도 함께 담겨 있다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr