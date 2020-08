루치펠로, 성인칫솔 4종 출시…“7도 기울어진 칫솔모로 어금니 안쪽까지 깔끔하게”

전문 덴탈케어 브랜드 루치펠로가 이달 초 성인 칫솔 4종을 새롭게 출시했다고 28일 밝혔다.

새롭게 출시된 성인 칫솔 4종은 오리지널 라인의 치약 4종과 매치된 컬러가 인상적이다.

브랜드 측은 “그간 프리미엄 치약과 가글을 구매하고자 하는 고객들의 니즈를 충족시키면서도 손쉽게 집을 수 있는 칫솔 라인이 따로 없는 것이 아쉬웠던 것이 사실”이라며 “올해에는 새로운 상품군인 칫솔 출시에 중점을 두고 생산과 개발을 운용해 어린이 칫솔 3종과 성인 칫솔 4종을 출시했다.”고 말했다.

출시된 성인 칫솔은 7도 기울어져 식모 된 것이 특징으로 잇솔질로 잘 닿지 않는 어금니의 프라그까지 꼼꼼하게 칫솔질 해볼 수 있다는 게 특징이다.

어금니 안쪽의 세정이 제대로 되지 않으면 입 냄새는 물론 치석이 쌓여 프라그로 이어지기 쉽다. 초기의 프라그는 부드러운 상태로 칫솔질과 치실 만으로도 제거가 가능하지만 시간이 경과하면 타액 내의 석회 성분과 반응해서 딱딱하게 굳어져 충치, 잇몸병, 입 냄새 등의 주요 원인이 될 수 있어 어금니 안쪽까지 구석구석 잇솔질 해주는 것이 중요하다.

칫솔모의 높낮이가 다른 고탄력 단면 미세모를 이중 식모하여 치아 사이의 프라그를 제거할 수 있도록 했다. 0.15mm의 PBT(폴리부틸렌테레프탈렌) 슬림모를 pureflex 기술로 매끄럽게 압력 가공한 칫솔모는 기존의 나일론 칫솔모와는 달리 잇몸에 가는 자극을 최소화했다.

루치펠로 R&D팀 관계자는 “루치펠로의 모든 칫솔은 칫솔모 끝을 라운딩처리하여 사용감을 향상시켰다”고 설명했다.

브랜드 관계자는 “이번 출시된 성인 칫솔은 넓은 면적의 칫솔 헤드 디자인을 착안하여 양치 시 놓치기 쉬운 곳을 빠르고 쉽게 닦아내 치아와 잇몸 표면을 보다 광범위하게 케어할 수 있다. 칫솔대 역시 흔히 젖병에서 사용되는 PP 소재를 사용하여 환경호르몬의 위험을 최소화하는 등 칫솔의 기본적인 기능인 ‘세정력’과 ‘안정성’에 초첨을 뒀다.” 며 “. 성인 칫솔은 8월 초 출시와 동시에 빠른 속도로 1차 생산분이 소진되고 있어 곧 다가오는 추석 시즌에 부족하지 않도록 이미 2차 생산을 진행 중이다”고 말했다.

올해 3월 출시된 루치펠로 어린이 칫솔은 출시와 동시에 2주 만에 칫솔이 전량 완판되어 약 1개월간 품절된 바 있다.

루치펠로 성인 칫솔 4종은 루치펠로 코리아 공식 홈페이지를 비롯해 갤러리아백화점 압구정점 명품관(고메이494), 나인원 한남(고메이494)에서 먼저 만나볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr