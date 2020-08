중력을 거스르는 그물과 '불가사리 로봇'

중력을 거스르는 듯한 텐세그리티

[아시아경제 황준호 기자] 흔히 로봇하면 강철로 구성된 로봇을 떠올렸다. 산업용 로봇 팔과 같은 강력한 힘을 가진 로봇이다. 하지만 로봇이 점차 인간의 삶의 영역으로 진입하면서 그 모습이 바뀌고 있다. 병들은 이들을 간호할 '간호봇'이나 외로움을 달래줄 '팻 봇' 등 소프트로봇이 개발되고 있는 것이다. 이들 로봇은 본연의 강인함을 갖고 있지만 유연한 모습을 띄고 있다. 국내 연구진은 이같은 소프트로봇의 다양한 특성을 구현하면서도 쉽게 제작할 수 있는 기술을 개발해 지난 26일(현지시간) 국제 학술지인 사이언스 로보틱스에 소개했다고 29일 밝혔다.

건축 구조를 로봇에 입히다



연구팀은 건축물에 쓰이는 복잡한 텐세그리티 구조를 쉽게 구현해 로봇에 적용하는 기술을 개발했다.

텐세그리티 구조는 장력(팽팽하게 당기는 힘)을 가하는 그물 구조의 구성부품(tendon, 인장재)과 내부에 장력으로 인한 압축을 견디는 구성부품(strut, 압축재)들이 서로 떨어진 채로 끼워져 있는 구조다. 이 구조는 매우 가볍고, 외부 충격을 흡수함에도 튼튼하며, 구조 손상 없이도 큰 변형이 가능하지만 제작이 복잡한 것이 흠이다. 우리나라에서는서울 잠실의 올림픽공원 올림픽 체조경기장의 지붕에 텐세그리티 구조가 접목돼 있다.

연구팀은 장력을 가진 소재와 압축재가 공중에서 연결된 구조인 텐세그리티 구조를 3D프린팅 기법과 물에 녹을 수 있는 수용성 희생틀을 통해 구현했다. 3D 프린터를 이용해 큰 하중을 견딜 수 있는 재료(압축재)와 희생틀을 프린팅하고, 희생틀 내부에 유연한 재료(인장재)를 삽입해 구조를 형성한 뒤, 물로 희생틀을 녹여 구조를 완성하는 방식이다.

제1저자인 이하준 연구원은 "3D 프린팅이라는 대표적인 상향식 제품 제작법과 '식각'이라는 하향식 제작법을 접목해 복잡한 텐세그리티 구조를 쉽게 구현했다"고 설명했다. 연구팀은 다양한 형태의 텐세그리티 구조물을 3D프린터를 통해 쉽게 찍어낼 수 있는 방법을 개발했다는 점에서 의미를 찾았다.

모터 없이 걷는 '불가사리 로봇'



연구팀은 외부 자극에 스스로 움직이는 스마트 소재를 사용해 정육면체, 도넛, 삼각기둥 등 다양한 형상의 텐세그리티 구조를 제작했다. 또 이를 기본 모듈로 사용해 5개의 다리가 달린 로봇을 만들었다. 일명 '불가사리 로봇'이다.

연구팀 측은 "텐세그리티 구조를 적용하면서 기존 소프트 로봇들이 만들어내지 못했던 복잡한 구조의 제작이나 복합 동적 특성의 부여가 가능해졌다"라고 밝혔다. 지금까지 개발된 소프트 로봇의 성능은 대부분 로봇을 이루고 있는 소재의 특성에 따라 움직임을 만들어낸다. 이에 따라 복잡한 시스템을 구현하거나 다양한 기능성을 만들어 내는데 어려움이 있다.

김지윤 교수는 "텐세그리티 구조의 특성을 이용하면 '재료'만으로는 만들기 어렵고 자연계에 존재하지 않는 독특한 기계적 물성을 갖는 다양한 메타 구조체를 만들 수 있다"고 설명했다. 그는 이어 "이번 연구는 복잡한 텐세그리티 구조를 쉽고 빠르게 원하는 형태로 구현 가능한 기법을 개발했다는데 의의가 있다"며 "다양한 형상과 기능을 갖는 유연하고 강인한 블록을 쉽게 만들 수 있어 소프트 로봇 개발에 큰 도움이 될 것"이라고 기대했다.

