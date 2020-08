완도 첫 확진자 발생으로 학생·학부모 ‘불안감’ 급증

청정지역 완도까지 뚫은 코로나, 등교수업 고민하는 학부모들

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 완도에 첫 신종 코로나바이러스 감염증 확진자가 발생함에 따라 관내 교육기관과 각종 단체 시설에 비상이 걸렸다.

27일 완도군청 등에 따르면 청산면 신풍리에 거주하는 부부 A씨(87)와 B씨(81)가 코로나19 검사에서 확진 판정을 받아 완도 첫 확진자로 분류됐다.

평소 지병을 앓던 80대 부부는 지난 17일 서울의 한 병원에 치료차 올라간 후 서울 관악구 자녀의 집에서 머물다 지난 21일 완도로 내려왔다. 자녀 집에서 지인들과 2시간 동안 모임을 가진 부부는 그곳에서 서울 동대문구 107번 코로나 확진자가 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

A씨 부부가 서울에서 완도 주거지로 이동하던 중 고속버스와 완도읍 택시, 여객선, 청산도 농어촌버스 등을 이용한 동선이 알려지면서 완도 학부모들의 불안감이 커지고 있는 상황이다.

완도읍에 거주하는 한 학부모는 “청정지역이라 믿었던 완도까지 뚫려 가슴이 철렁하다”며 60인 이하 학교는 등교수업을 하라는 학교 방침에 따라 어쩔 수 없이 학교는 보내지만 앞으로 걷잡을 수 없이 코로나가 전파될까 혼란스럽다”고 우려했다.

또 다른 학부모는 “맞벌이라 아이들을 어린이집과 유치원에 보내고 있는데 확진자가 나와 걱정이다”며 “이동경로에 완도읍까지 포함돼 있어 걱정이 태산이다”고 불안감을 호소했다.

전남도교육청은 오는 26일부터 유·초·중은 3분의 1, 고교 및 특수학교는 3분의 2만 등교수업을 하도록 시행하고, 학생 수 60명 이하 소규모 학교와 농산어촌 소재 학교는 기존의 전원 등교수업 방침을 유지토록 했다.

도교육청 관계자는 “코로나로 중위권이 사라지고 하위권이 증가하는 학력 양극화 현상이 심각하다”며 “열악한 전남 교육의 특성상 학생 수 60명 이하 소규모 학교는 등교수업을 실시해 정상적인 수업과 성적을 향상해야 하는데 코로나가 갈수록 화살처럼 빠르게 번지고 있어 고민이다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr