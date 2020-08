'시무 7조 상소문' 쓴 진인 조은산 정체 화제…"두 자녀 키우는 30대 가장"

"현시대에 문제점 느껴 이야기했을 뿐"

[아시아경제 허미담 기자] 청와대 국민청원 게시판에 '多(다)치킨자 규제론'과 '시무 7조' 등 현 정부 정책을 비판하는 풍자 상소문을 올려 화제를 모은 '진인(塵人) 조은산'의 정체가 평범한 30대 후반의 가장인 것으로 드러났다.

27일 한국일보 인터뷰에 따르면 '조은산'이란 필명의 누리꾼은 자신을 "인천에 거주하면서 두 자녀를 키우는 30대 가장"이라고 소개했다. 이름, 직업 등과 같은 자세한 신상 정보는 공개하지 않았다.

그는 '작가가 아니냐'는 일각의 추측에 대해 "글과 관련된 일은 하지 않는 박봉의 월급쟁이"라며 "큰 업적을 이룬 사람도, 많이 배운 사람도 아니며 그저 세상 밑바닥에서 밥벌이에 몰두하는 애 아빠일 뿐"이라고 말했다.

조은산은 문재인 정부를 비판하는 청원을 올린 이유에 대해선 "제가 가진 얕은 지식으로 현시대를 보고 문제점을 느꼈고 그 부분을 얘기했을 뿐"이라며 "제가 지지하지 않는 정권을 향한 비판에 그치는 것이 아닌 제가 지지하는 정권의 옳고 그름을 따지며 쓴소리를 퍼부어 잘되길 바라는 게 제 꿈"이라고 했다.

그러면서 "묻힌 청원이 온전히 공개돼 국민들로부터 동의받을 수 있게 돼 기쁘지만, 한편으로는 알려지는 게 두렵다"며 "소신 있게 글을 쓰기 위해 평범한 소시민의 자리를 계속 지키고 싶다"고 했다.

앞서 지난달 14일 조은산은 청와대 국민청원 게시판에 정부의 부동산 정책을 '치킨'에 비유한 '치킨계의 다주택자 호식이 두마리 치킨을 규제해달라'는 제목의 청원을 올렸다. 이 청원은 하루 만에 1만여 명의 동의를 얻었으나, 다음날 특정 업체의 상호가 노출됐다는 이유로 비공개 처리됐다.

그러나 조은산은 지난달 16일 '다치킨자 규제론을 펼친 청원인이 삼가 올리는 상소문'이라는 제목의 청원을 재차 올려 정부의 부동산 정책을 비판했다.

최근에는 '진인(塵人) 조은산이 시무(時務) 7조를 주청하는 상소문을 올리니 삼가 굽어살펴주시옵소서'라는 제목의 청원을 올려 화제를 모은 바 있다.

시무 7조에는 ▲1조 세금을 감하시옵소서 ▲2조 감성보다 이성을 중히 여기시어 정책을 펼치시옵소서 ▲3조 명분보다 실리를 중히 여기시어 외교에 임하시옵소서 ▲4조 인간의 욕구를 인정하시옵소서 ▲5조 신하를 가려 쓰시옵소서 ▲6조 헌법의 가치를 지키시옵소서 ▲7조 스스로 먼저 일신(一新)하시옵소서 등의 내용이 담겼다.

조은산은 해당 청원에서 문 대통령을 향해 "폐하 스스로 먼저 일신하시옵소서"라며 "폐하의 적은 백성이 아닌 나라를 해치는 이념의 잔재와 백성을 탐하는 과거의 유령이며 또한 복수에 눈이 멀고 간신에게 혼을 빼앗겨 적군과 아군을 구분 못 하는 폐하 그 자신이옵니다"라고 지적했다.

이어 "갈등과 분열의 정치를 끝내겠다는 폐하의 취임사를 소인은 우러러 기억하며 폐하께서 말씀하신 촛불의 힘은 무궁하고 무결하여 그 끝을 알 수 없사옵니다"라면서 "부디 일신하시어 갈등과 분열의 정치를 비로소 끝내주시옵고 백성의 일기 안에 상생하시며 역사의 기록 안에 영생하시옵소서"라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr