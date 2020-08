[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 27일 오후 3시 구청 소강당에서 열린 동아불암 아이휴센터 온라인 개소식에 참석했다.

당초 센터 뒷마당에서 개최 예정이던 개소식은 코로나19 지역확산 예방을 위해 구청 소강당으로 장소를 변경, 온라인으로 진행됐다.

동아불암 아이휴센터는 상계동아불암아파트(덕릉로 780)에 위치, 전용면적 106.73㎡에 활동실 2개, 사무실 1개, 주방 1개, 화장실 1개를 갖추고 있다.

센터장 1명과 돌봄선생님 4명이 배치돼 돌봄이 필요한 초등학생 23명을 돌보게 된다.

이날 행사장에는 구청장 및 구의원 관련 종사자들이 참석한 가운데 축하공연, 축사, 시설 둘러보기(영상) 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”초등학교 돌봄시스템 구축에 아이휴 센터가 큰 역할을 하고 있다“며 ”앞으로도 탄력적인 돌봄 지원을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr