'코로나 극약처방' 이재명 "2주간 모든 공직자 대인접촉 금지"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 확산에 따라 도내 모든 공직자들의 대인접촉을 2주간 금지했다.

이 지사는 27일 페이스북을 통해 "코로나19가 무섭게 확산되고 있다"며 "지금 이 난관을 극복하지 못하면 걷잡을 수 없게 될 것"이라고 경고했다.

그는 그러면서 "공직자와 의료진 여러분이 국민과 손을 맞잡고 어렵게 버텨왔다"며 "밤낮을 가리지 않고, 주말도 없이 애써온 우리 공직자 여러분의 노력이 물거품이 될지도 모르는 엄중한 상황"이라고 우려했다.

이 지사는 따라서 "이런 때일수록 저를 비롯해 국민의 대리인인 경기도 공직자들이 모범을 보여야 한다"며 "공직자는 단순한 직장인이 아니라 주권자인 국민에 대한 무한 봉사자이고, 중앙 정부 및 지방 정부 조직은 국가와 사회를 유지하는 최후 보루"라고 덧붙였다.

특히 "공직자의 감염은 일반 개인 감염과 달리 방역일선이 무너지는 것을 의미하고, 방역체계에 대한 불신을 초래할 뿐 아니라, 극단적인 경우 정부조직 마비라는 최악의 사태를 빚을 수 있다"며 "공직자의 건강유지는 개인의 일이면서 동시에 국민에 대한 무한봉사의 연장선이기도 하다"고 강조했다.

이 지사는 "현재 방역당국은 일반 시민들에게도 가급적 사적 모임이나 불필요한 외출 자제를 요구하고 있다"며 "정부 조직 마비와 같은 최악의 상황을 피하기 위해 공직자야말로 불필요한 사적 모임 및 접촉을 하지 말아야 한다"고 당부했다.

아울러 "1370만 경기도민의 안전을 책임진 도지사로서 방역 행정력을 지키기 위해 부득이 도내 모든 공무원 및 산하 공공기관 임직원에게 2주간 불가피한 경우를 제외하고 가족과 공무외 대인접촉 금지를 지시했다"며 "위기일수록 공직자의 태도가 중요하고, 1370만 도민의 건강과 안전을 위해 경기도 공직자 여러분이 앞장서 달라"고 요청했다.

