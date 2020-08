8월 SAT 시험 취소, ACT 시험 준비로 대체 가능

코로나19의 영향으로 3월, 5월 연이어 취소됐던 SAT 시험이 8월부터 다시 재개될 예정이다. 이번 학기에 대학 입시 원서를 제출해야 하지만 시험 취소로 SAT 점수가 없던 유학 준비생들에게는 8월 시험이 매우 중요한 기회라고 할 수 있다.

하지만 국내외에서 코로나19가 재확산되며 일부 시험장에서는 8월 시험을 취소하는 사례가 생기고 있어 여름방학기간 SAT 공부에 매진하며 시험을 준비하던 학생과 학부모들은 혼란스러운 상황이다. 해외 대학 정시 원서 접수까지 9월, 10월 두 번의 예정된 시험이 있기는 하지만 상황이 더 악화된다면 이마저도 응시 가능 여부를 장담할 수 없다. 이미 10월 시험까지 접수가 마감된 상황에서 본인이 접수한 시험장에서 시험이 취소된다면 원서접수 전에 SAT를 응시하기는 불가능하다.

이러한 상황에서 현실적으로 생각할 수 있는 대안은 ACT 시험에 응시하는 것이다. 해외 대학 입시에서는 SAT와 ACT를 동일한 기준으로 평가하기 때문에 SAT 대신 ACT를 준비하는 학생들도 상당수 존재한다. 최근의 분위기 때문인지 최근 학원가에는 ACT에 대한 문의가 부쩍 증가한 상황이다. ACT는 6월과 7월에 정상적으로 진행되었고, 현재도 9월 11일, 9월 12일, 10월 9일 시험 접수가 가능하다.

두 시험은 유형이 다른 듯 하나 그 범주가 크게 벗어나지는 않기 때문에 SAT를 준비하던 학생이라면 어렵지 않게 ACT 준비를 할 수 있다.

ACT 시험은 English, Math, Reading, Science 4개 영역으로 구성되어 있으며 SAT에 비해 난이도가 평이한 반면 문제 수에 비해 제한 시간이 짧은 것이 특징이다.

English는 몇 가지 문법 패턴 내에서 출제되기 때문에 해당 패턴들을 집중적으로 공부해야 하고, Math는 SAT의 Non-cal, Cal 섹션의 중간 정도 길이의 지문으로 나오기 때문에 쉽게 적응할 수 있는 편이다. Reading은 문제의 답이 지문에 그대로 나와있는 경우가 많기 때문에 지문을 논리적으로 깊게 이해하는 것보다는 지문 자체를 정확하고 빠르게 해석하며 답을 찾아내는 것이 중요하며, Science는 전문적인 과학 지식을 요구하는 것이 아니기 때문에 도표를 잘 읽고 분석할 줄 아는 것이 문제를 잘 풀어낼 수 있는 핵심이다.

