주식회사 더스킨팩토리 쿤달, 코로나19로 이중고 겪는 수해지역 취약계층 위해 기부 동참

주식회사 더스킨팩토리 쿤달이 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 손 소독제 10,000개를 포함한 샴푸, 트리트먼트 등 구호물품 총 50,400개(2억 5천만 원 상당)를 기부했다고 밝혔다.

해당 물품은 코로나19 장기화가 이어지는 가운데 최근 집중호우로 침수 피해 등 어려움이 가중되고 있는 수재민들에게 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 기부되어 사용될 예정이다.

그뿐만 아니라 주식회사 더스킨팩토리 쿤달은 지난 2월 신종 코로나19 확산 방지를 위해 손 세정제 3만 개를 기부하는 등 올해 총 4억 원 상당의 물품 80,600개를 기부한 이력이 있는 기업으로 꾸준히 기부에 동참하고 있다.

주식회사 더스킨팩토리 쿤달 김민웅ㆍ윤영민 대표는 “코로나19 장기화로 경제적 어려움이 지속되는 가운데 최근 수해까지 겹쳐 이중고를 겪고 있는 수재민들에게 조금이나마 도움을 드리고자 기부금을 전달하게 되었다”라고 말했다.

