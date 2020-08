V7 송가인샴푸 CM송 ‘확-감아버려’ 27일 3가지 버전 광고 영상 공개

지난 25일 by:OUR (바이아우어)와 송가인의 콜라보 CM송인 ‘확 감아버려’가 공개된 가운데 27일 by:OUR (바이아우어) 공식몰에서 3가지 버전의 광고 영상이 공개된다.

송가인과 콜라보 음원을 선보인 by:OUR (바이아우어)는 진정한 본연의 아름다움을 실현할 수 있도록 우리의 모든 일상을 아우르며 새롭게 한다는 슬로건 아래 헤어라인, 페이스라인, 바디라인, 라이프라인을 아우르는 토탈 라이프스타일 브랜드이다.

3가지 버전의 광고 영상 내 등장하는 by:OUR (바이아우어) V7 라인은 풍성하고 건강한 모발케어를 위한 모발 영양 에너지를 가득 담은 프리미엄 시그니처 헤어 케어 라인으로 친근하고 건강미 넘치는 트롯여왕 송가인이 헤어라인 모델로 활동하고 있다.

by:OUR (바이아우어) 관계자는 “V7샴푸와 잘 어루어지는 중독성 있는 가사와 신나는 템포로 무더운 여름과 코로나 19 장기화로 지친 이들에게 삶의 활력소가 되기를 바란다”고 말했다.

특히 ‘확-감아버려‘라는 중독성 있는 후렴구와 함께 ‘아아 그 향길 잊을 수 없어 참으려 해도 참지 못해 ‘등 남녀노소 누구나 쉽게 따라할 수 있는 멜로디와 제품의 궁금증을 유발시키는 노랫말로 큰 인기를 얻고 있다.

또한 음원수익으로 발생한 모든 수익을 송가인과 by:OUR (바이아우어)의 이름으로 수해 이재민들과 코로나19 예방과 확산 방지, 면역 취약 계층을 위한 생필품 구입 등을 위해 전액 기부될 예정이다.

광고 영상은 3가지 버전의 각각 다른 느낌의 멜로디로 공개가 되며, 추후 진행되는 이벤트를 통해 선정된 1가지의 영상은 광고영상으로 제작될 예정이다. 영상에 등장하는 by:OUR (바이아우어) V7헤어라인 제품은 27일 CJ 홈쇼핑에서 사전판매가 시작된다.

이번 CJ오쇼핑 단독판매로 진행되는 V7헤어라인 제품은 최다 구성품으로 판매가 시작되며 구매자 전원에게 송가인 포토북이 증정된다. 또한 구매후기를 남길 경우 친필사인이 있는 샤워필터도 추가로 증정한다.

by:OUR (바이아우어)의 헤어라인 단독모델로 활동을 하고 있는 국민가수 송가인의 3가지 컨셉의‘확 감아버려’ 영상은 27일 by:OUR (바이아우어) 공식몰에서 확인 할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr