이란·국제원자력기구, 미인가 핵시설 사찰단 접근 합의

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 국제원자력기구(IAEA)는 이란이 핵 활동이 의심되는미신고 시설 2곳에 대한 사찰단의 접근을 허용했다고 26일(현지시간) 발표했다.

이란과 IAEA는 공동 성명에서 "이란은 IAEA가 지정한 두 장소에 대한 접근을 자발적으로 제공한다"며 일정과 검증 활동에 합의했다고 밝혔다.

앞서 IAEA는 지난 6월 집행 이사회에 제출한 보고서에서 이란이 미신고 시설 2곳에 대한 사찰단의 접근을 막았다면서 협조를 요구했지만 이란은 IAEA가 미국의 압박속에 자국 핵 활동을 근거 없이 의심한다며 사찰 요구를 거절해왔다.

라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 현재 이란을 방문중이다. 이날은 하산 로하니 이란 대통령과도 면담했다. 그는 방문에 앞서 이란의 미신고 핵시설 사찰에 대해 논의할 것이라고 예고한 바 있다.

